دودج: إلغاء محركات V8 سيتم في المستقبل القريب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هل نقترب من نهاية محركات V8 الأيقونية في سيارات دودج تشارجر وتشالنجر العضلية؟.. للأسف هذا ما أكده رئيس مبيعات العلامة، مات مكلير، في مقابلة صحفية أخيرة.

وتحتفظ السيارات العضلية الأمريكية بمكانة أيقونية في قلوب الكثير من عشاق السرعة والأداء، وإن تراجعت مبيعاتهم في الأعوام الأخيرة لأسباب متعددة تشمل رواج فئات أخرى في الأسواق وصرفيات وقودهم السيئة عادة واتجاه الصناعة نحو الكهرباء.

نهاية محركات السوبرتشارجر قد تكون حتمية، ولكن دودج تنوي إرضاء عملائها الحالين حتى تلك النهاية، مع تصريح مكلير: “سنحتفل بمحركاتنا الحالية في صيحتها الأخيرة قبل التحول الكهربائي”.

كما أكد مكلير أن دودج جادة في الاحتفاظ بروح ومتعة السيارات العضلية حتى مع تقديم المحركات الهجينة والكهربائية.. متعهدًا أن “البدائل ستكون أكثر تشويقاً وإثارة بكثير”.