كيا SUV لمنافسة لاندكروزر ليست بين أولويات الصانع الكوري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في العام الماضي، علمنا أن كيا قد تدخل في شراكة مع هيونداي لتطوير هيكل يُستخدم لسيارة اس يو في تُنافس تويوتا لاندكروزر من كلا العلامتين التُجاريتين، إلا أن مسؤولين بكيا صرحوا مؤخراً أن بناء هذه السيارة ليست من ضمن أولوياتها.

صرح مدير عام كيا بأستراليا، رولاند ريفيرو، أن العلامة التجارية لديها حالياً سيارات أخرى لها أولوية أكبر، حيث قال: “في هذه المرحلة الزمنية، ستكون الأولوية هي السوق الأكبر”، لكن هذا لا يعني أنها لن تُطور هذه السيارة، مؤكداً أن مثل هذه السيارة ستشترك في الكثير من أوجه التشابه مع سيارات البيك آب ذات الغمارتين، والتي تُفكر كيا في إنتاجها لكنها ليست ضمن أولوياتها هي الأخرى.

بينما قال أندرو تويتاهي، المدير العام لمُنتج هيونداي، أنه بالرغم من أن هناك سوقاً لمثل هذه السيارات الاس يو في في دول مثل أستراليا، إلا أن تطويرها ليس بالأمر السهل بأي حال من الأحوال.

وفي النهاية، صرح تيتاهي قائلاً: “ندرس كل ما يُمكن اعتبارة منتجاً عالمياً محتملاً، حيث يوجد سوق لها بأستراليا، لكن هناك تحديات كبيرة في طرح مثل هذه السيارة في العديد من الأسواق حول العالم”.