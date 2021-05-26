فورد تطور شاصيه لسيارات اكسبلورر واكسبدشن الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد لمنافشة خطتها “فورد +” مع مستثمريها، ضمن خطواتها الثابتة لأن تُصبح صانعة سيارات كهربائية بالكامل، ولم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل بعد، لكنها ألمحت إلى أنها ستقوم بقيادة ثورة السيارات الكهربائية والاستفادة من المنتجات والخدمات المتصلة.

كشفت مصادر مطلعة لـ رويترز أن فورد ستستخدم حدث يوم أسواق رأس المال للإعلان عن تطوير منصتين مخصصتين للسيارات الكهربائية، واحدة منهم ستُستخدم في سيارات الكروس أوفر الصغيرة، والأخرى ستُستخدم في سيارات البيك اب والاس يو في كاملة الحجم.

كما أضاف تقرير رويترز أن المنصات ستُستخدم في مجموعة متنوعة من الطرازات المختلفة، وستُساعد في خفض تكاليف تطوير السيارات الكهربائية، حيث ستتشارك السيارات الكهربائية في مكونات الهيكل والمحركات الكهربائية وحزم البطاريات، في حين لم تُعلن الشركة عن أية تفاصيل خاصة بالمنصات بعد.

قال بعض المطلعين على خطط الشركة أن فورد تخطط لإطلاق ما لا يقل عن تسع سيارات كهربائية وكروس أوفر بالإضافة إلى ثلاث سيارات بيك اب كهربائية وسيارات اس يو في كبيرة على الأقل، من بينها إصدارات الجيل الثاني من اف 150 لايتنينج وموستنج ماخ E.

ويجدر بالذكر أن اف 150 لايتنينج ستحصل على جيلها الثاني في أواخر 2025، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نسخة محدثة من منصة GE المستخدمة في موستنج ماخ E ستُعرف باسم GE2 في منتصف عام 2023، وستُستخدم في سيارات فورد ولينكون الكروس أوفر أيضاً.

وفي النهاية، يُذكر أيضاً أن هذه المنصات الجديدة منفصلة عن الشراكة المعلنة سابقاً مع فولكس فاجن، والتي ستشهد طرازات فورد تمتلك منصة MEB، كما تشير التقارير إلى أن فورد قد تكشف عن بيك اب كهربائية متوسطة تستند إلى منصة ريفيان.