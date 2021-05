رولزرويس تُعلن رسمياً عن إعادة تأسيس قسم بناء السيارات الحصرية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت رولزرويس العودة إلى سالف عصرها وذلك بإعادة تأسيس قسم Coachbuild رسمياً، وهو القسم المختص ببناء سيارات حصرية لعملائها لتجاوز القيود الحالية واستكشاف إمكانيات غير محدودة حسب وصفها.

سيكون كل شيء في موديلاتها قابلة للتغيير باستثناء المحركات والمنصات، ولم تكشف الشركة بعد عن الكثير من التفاصيل، لكنهم قالوا أن سياراتهم وهياكلها مصنوعة لتكون قابلة للتطوير والتعديل وفقاً لما يريده المصممون والمهندسون.

كما تضيف الشركة أن منصاتها تسمح لها بإنشاء أي سيارة يُمكن للعملاء تخيلها، والقيود الوحيدة هي متطلبات التصميم والهندسة الأساسية، كما أوضحت أن طرقها في بناء السيارات سيسمح لها بتحقيق ذلك بسهولة.

تقول الشركة أن القسم الجديد سيعتمد على برنامجها للتصميم حسب الطلب الناجح للغاية، كما لاحظت أن سياراتهم التي تم تصنيعها في الربع الأول من هذا العام تحوي جميعها على عناصر مخصصة.

وفي الختام، سلطت الشركة الضوء على السيارات السابقة التي تم تصنيعها بشكل حصري لعملائها، بما في ذلك سيارات تحتوي على مزهريات زهور وطاولات خارجية ونظام صوتي وتلفزيوني حديث.

