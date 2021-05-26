عرض سويسري بشراء لامبورغيني بـ 34 مليار ريال وفولكس واجن ترد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صدرت تقارير منذ ساعات حول عرض سويسري مثير للاهتمام لشراء شركة لامبورغيني من مجموعة فولكس واجن بقيمة 9.2 مليار دولار (34.5 مليار ريال).

وقد رأينا ردًا فوريًا من أودي، الشركة الأم للامبورغيني ضمن مجموعة فولكس واجن، برفض العرض القادم من مجموعة Quantum Group الاستثمارية.

وأكد المتحدث الرسمي لأودي: “لا نناقش فكرة بيع لامبورغيني داخل مجموعة فولكس واجن ولا يوجد توجه لذلك”.

وقد فصّل العرض السويسرية مجموعة من الطلبات والخطط التنموية التي تشمل بناء مركز تطويري جديد وإضافة قرابة الألف وظيفة ضمن خطوات أخرى منهجية لن يُكتب لها التحقق.