مرسيدس S-Class تحصل على تعديلات مانسوري للتصميم والأداء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة مانسوري الشهيرة بتعديلاتها الجامحة للسيارات عن إصدار جديد لمرسيدس إس كلاس بتحديثات بارزة للتصميم الخارجي.

وقد ركزت مانسوري على إضافة مكونات من ألياف الكربون على مدار الخارجية، مع تحديثات لتصميم المقدمة وفتحات الهواء وإضافة جناح للسقف وجنوط جديدة.

كما حدثت مانسوري أداء السيارة لتحسين قوة محرك الديزل إلى 395 حصان وعزم الدوران إلى 837 نيوتن متر لفئة S400d، ما يعني تحسن السرعة القصوى إلى 270 كلم\س والتسارع من السكون إلى 100 كلم\س إلى 4.8 ثانية، بينما تحسنت قوة محرك فئة S500 إلى 526 حصان والعزم إلى 629 نيوتن متر.

كما حصلت الداخلية على تحديثات واسعة للألوان المستخدمة والجلود مع مقود جلدي كربوني ودواسات ألمنيوم والمزيد.

