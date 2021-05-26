“بالفيديو” سيارات قديمة ودفع رباعي مكشوفة تنقل السياح بين جبال وأودية الريث

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استعرض برنامج “ديرتنا” المذاع على قناة السعودية لقطات من جولات سياحية بسيارات ذات موديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية الريث بمنطقة جازان.

وفي التفاصيل، يعود هذا المشروع إلى أحد الشباب العاملين بالإرشاد السياحي ويُدعى فيصل الريثي المهتم بتطوير السياحة الريفية من خلال تنفيذ الجولات عبر وسائل نقل آمنة وقادرة على عبور الطرق الجبلية الصعبة، إذ يقوم بنقل السياح والزوار بين جبال وأودية محافظة الريث باستخدام سيارات ذات موديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة.

وأفاد الريثي بأن الجولات تشمل نقل السياح والزوار بين الجبل الأسود ومزرعة منمنة ووادي لجب، وعن سبب اختياره للسيارات القديمة قال إن ذلك يرجع لقدرتها على عبور التضاريس الجبلية الصعبة بأمان تام، حيث يمكن للسائح أو الزائر تسلق المناطق الجبلية بحرية مستخدما تلك السيارات.