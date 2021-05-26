تعديلات سويسرية على بي إم دبليو X7 M50i.. قوة خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة "ديهلر" تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو X7 M50i، زادت معها قوة السيارة حوالي 100 حصان على الأقل.

وأوضحت شركة التعديل السويسرية أن التعديلات، التي أجرتها على محرك السيارة V8 سعة 4.4 لتر، زادت قوته 100 حصان/80 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى لتصبح 630 حصانا/830 نيوتن متر، ويقدم المستوى الثاني من التعديلات قوة 646 حصانا/850 نيوتن متر.



ولتتناسب السيارة مع المعدلات الجديدة تم تزويد مجموعة التعليق، ونظام النبض الهوائي بوحدة إلكترونية لخفض الهيكل.

كما توفر شركة التعديل للسيارة الألمانية طاقم جنوط مسبوك بلون يختاره العميل بنفسه.

ويوفر البرنامج للمقصورة الداخلية بعض التجهيزات الفاخرة مثل السجاد الفاخر، ودواسات الألومنيوم.

ومن السيارات الكهربائية التي يرتقب طرحها لعام 2022 نسخة M عالية الأداء من طراز بي إم دبليو الكهربائي I4.

وحصل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات على لقطات مسربة هي الأولى للطراز، نقلا عن أحد الحسابات المهتمة بأخبار بي إم دبليو على موقع إنستجرام.

وكشف الموقع الأمريكي عن أن الطراز سيعلن عنه باسم تجاري i4 M50 ، ووفقا للتسريبات، من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الطراز بحلول الأول من يونيو المقبل.