سيارات لا ينصح بها كتجربة أولى للقيادة.. خارج السيطرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلزم أن ينتبه المقبلون على اقتناء سيارة رياضية للمرة الأولى من نوع الموديل المناسب لهم، كون السيارات الرياضية تتطلب معاملة خاصة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم مجموعة موديلات رياضية ينصح للمقبلين على شراء سيارة رياضية للمرة الأولى بتجنبها، كونها صعبة المراس، ومعقدة في أسلوب قيادتها، والبعض منها يتعرض لأعطال قد لا يتمكن حديثو العهد بالسيارات الرياضية من التعامل معها.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Fiat 124 Spider الرياضي، وهي من السيارات الرياضية التي ينصح بتجنبها حديثي العهد بهذا النوع من السيارات بسبب تعرضها للأعطال معقدة.





وطراز Pontiac Solstice الرياضي موديل عام 2006، والذي نصح الموقع بتجنب شرائها كسيارة رياضية أولى لتعرضه لأعطال متكررة أدت لوقف تصنيعه.





ومن السيارات الرياضية التي ينصح بتجنبها لحديثي العهد بالسيارات الرياضية، طراز Ariel Atom وذلك لصعوبة التحكم بها.





وطراز Toyota MR2 Turbo من السيارات الرياضية الكلاسيكية التي من الصعب التعامل معها بسبب قوة محركها التوربيني.





ومن ماركة بورش، ضمت القائمة طراز Porsche Boxster، ضمن قائمة السيارات الرياضية الأكثر تعقيدا وينصح بتجنب اقتنائها للمقبلين على شراء سيارة رياضية للمرة الأولى.





وطراز Chrysler TC By Maserati الذي يصعب التعامل مع أعطاله المعقدة، كونه من السيارات الكلاسيكية الرياضية.





ولسبب مغاير، يأتي طراز Ferrari Mondial 8 ضمن القائمة التي ينصح بتجنبها عند شراء سيارة رياضية للمرة الأولى، كونه طراز رياضي كلاسيكي بأداء متواضع سيتسبب في احباط لمالكه.





ومن ماركة هيونداي، ضمت القائمة، طراز Smart Roadster، وهو من السيارات المعقدة في قيادتها ويتطلب خبرة في مجال قيادة السيارات الرياضية ولا ينصح به للمقبلين على شراء سيارات رياضية للمرة الأولى.



