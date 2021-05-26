أقوى 5 سيارات فئتي AMG وM في أسطول بي إم دبليو ومرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أبرز فئات السيارات عالية الأداء في عالم السيارات، فئة AMG التابعة لماركة مرسيدس، وفئة M التابعة لماركة بي إم دبليو.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن قائمة، أقوى 5 سيارات قدمتها كل فئة من فئات AMG وM عبر تاريخها الحافل.

بدأ الموقع بموديلات AMG، التي جاء ضمن الأبرز منها طراز مرسيدس One Hypercar، الذي صنع منه عدد محدود من النسخ بإجمالي 275 نسخة فقط بقيمة 2.7 مليون دولار.





وطراز مرسيدس CLK GTR جاء أيضا ضمن أقوى سيارات فئة AMG، والذي توفر بمحرك V12 بسعة 6.9 لتر، ينتج قوة 600 حصان، بسرعة قصوى تصل لـ 214 حصانا.





وطراز مرسيدس GT Black Series من أبرز سيارات AMG أيضا، والذي طرح بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر.





ثم طراز SLS AMG Electric Drive ضمن سيارات فئة AMG الأبرز، وطرح بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 622 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة من بين أبرز سيارات فئة AMG، طراز مرسيدس G 63 6X6 AMG بمحرك v8بسعة 5.5 لتر ينتج قوة 536 حصانا.





من بعده، كشفت القائمة عن أبرز السيارات التي طرحت ضمن فئة M من بي إم دبليو، وشملت طراز M4 GT4.





ضمن الأبرز أيضا من فئة M، جاء بالقائمة طراز 1M Coupe الذي طرحته بي إم دبليو عام 2011، وصنعت منه 2700 ألف نسخة.





وطراز E46 M3 CSL جاء ضمن أبرز سيارات بي إم دبليو M، الذي طرحته الماركة البافارية عام 2003.





وطراز M2 Competition الذي طرحته الماركة بمحرك بسعة 3.0 لتر ذو 6 اسطوانات ينتج قوة 410 أحصنة.





في ختام القائمة، جاء طراز E30 M3 ضمن أبرز السيارات التي طرحتها بي إم دبليو من فئة M، وتوفر خلال حقبة الثمانينيات.



