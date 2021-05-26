صور.. 9 موديلات "مستعملة" من تويوتا يمكن شراؤها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى ماركة تويوتا بثقة في الأسواق لما تتميز بها سياراتها بما فيها المستعملة من مختلف الفئات بقدرات فائقة وجودة في المواصفات.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة لأفضل النسخ المستعملة من شاحنات تويوتا يمكن اقتنائها.

وضمت القائمة، نسخة عام 2007 من شاحنة تويوتا Tundra،التي توفرت بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر ينتج قوة 381 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.





ونسخة أخرى من شاحنة تويوتا Tundra، رشحها الموقع ضمن أبرز شاحنات تويوتا التي يمكن شرائها مستعملة، ويعتمد عليها على المدى البعيد، وهي نسخة عام 2015.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة عام 2019 من شاحنة تويوتا Tacoma TRD Pro والتي توفرت بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 278 حصانا، بعزم دوران 265 لفة/قدم.





ونسخة عام 2013 من شاحنة Tundra كانت أيضا ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر ينتج قوة 381 حصانا بعزم دوران 401 لفة/قدم.





ونسخة عام 2015 من شاحنة Tacoma كانت أيضا ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر ينتج قوة 159 حصانا بعزم دوران 180 لفة/قدم.





ونسخة عام 2013 من شاحنة Tacoma Prerunner كانت أيضا ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك V6 ينتج قوة 304 أحصنة بعزم دوران 334 لفة/قدم.





ونسخة عام 2010 من شاحنة Tundra كانت أيضا ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك V8 ينتج قوة 381 حصانا بعزم دوران 401 لفة/قدم.





ونسخة عام 2018 من شاحنة Tundra كانت أيضا ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك V8 ينتج قوة 381 حصانا بعزم دوران 401 لفة/قدم.





ونسخة عام 2020 من شاحنة Tacoma كانت أيضا ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك V6 ينتج قوة 159 حصانا بعزم دوران 180 لفة/قدم.



