قائمة السيارات الأكثر رحابة من الداخل بين موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر مجموعة من السيارات المتميزة ضمن فئة SUV كبيرة الحجم خلال عام 2021 الجاري، من التي تتمتع بأكبر قدر من الرحابة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، عن قائمة تضم السيارات ذات أكبر مساحة داخلية من سيارات 2021 بحسب عدد الركاب الذين يمكن أن تستقبلهم هذه الموديلات.

وضمت القائمة في مقدمتها، نسخة عام 2021 طراز Hyundai Palisade، الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 6 لـ7 ركاب.





ونسخة عام 2021 من طراز Kia Telluride الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 7 لـ8 ركاب.





ونسخة عام 2022 من طراز Nissan Pathfinder الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 7 لـ 8 ركاب، لتصميمها لتكون سيارة "ميني فان" صغيرة الحجم.





ونسخة عام 2020 من طراز Infiniti QX60 الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 6 لـ 7 ركاب، لتصميمها لتكون سيارة "ميني فان" صغيرة الحجم.





ونسخة عام 2021 من طراز Kia Sedona الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 7 لـ 8 ركاب، ضمن فئة mini van.





ونسخة عام 2021 من طراز Toyota Highlander الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 6 لـ 7 ركاب، ضمن فئة suv كبيرة الحجم.





ونسخة عام 2021 من طراز Hyundai Santa Fe الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 5 لـ 6 ركاب، ضمن فئة suv متوسطة الحجم.





ونسخة عام 2021 من طراز Nissan Armada الذي يتمتع من الداخل برحابة تمكنها من استقبال ما يتراوح بين 6 لـ 7 ركاب، ضمن فئة suv كبيرة الحجم.



