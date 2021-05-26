أودي تخطط لمفاجأة كهربائية تخص أسطول RS4.. ماذا تقدم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كغيرها من الماركات البارزة، تسعى أودي لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرح نسخة بالطاقة الخضراء من طراز RS4 عالي الأداء.

ولما يتمتع به هذا الطراز من شعبية، تسعى الماركة الألمانية لإرضاء كافة أذواق عملائها، بتوفير نسخة كهربائية منه.

وبحسب موقع "موتور وان" أكدت أودي على استعدادها لتطوير نسخة كهربائية من RS4، ستعمل بمحرك كهربائي فئة V6، توربيني مزدوج.





وتصل سعة المحرك وفق تخطيط أودي لـ 2.9 لتر، على أن ينتج قوة حصانية تصل لـ 444 حصانا.

وكانت أحد النسخ التي طرحت من طراز RS4، هي نسخة تحديث منتصف جيل قدمتها الماركة الألمانية لعام 2020.

A6 E-TRON

وقدمت ماركة أودي الألمانية نموذج اختباري جديد ستعزز به مستقبلا أسطولها من السيارات الكهربائية، هو طراز A6 E-TRON الاختباري.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات، والذي يشهد مشاركة قوية لماركات السيارات العالمية.





ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الذي أعلنت عنه أودي كتصميم للعرض فقط، يعكس رؤيتها للسيارات الكهربائية التي تنوي طرحها ضمن موديلات A6.

وذكر الموقع مواصفات هذه النسخة الاختبارية من الطراز، حيث قال إنها تأتي بإطارات عملاقة بقياس 22 بوصة، وطول إجمالي يصل لـ 195.2 بوصة ما يعادل 4.96 متر، وعرض 77.1 بوصة، ما يعادل 1.96 متر، وارتفاع 56.7 بوصة، ما يعادل 1.44 متر.

وفيما يخص قدرات المحرك، تقدم أودي طراز A6 E-TRON الاختباري الجديد بمحرك كهربائي مزدوج، ينتج قوة تصل لـ 470 حصانا.