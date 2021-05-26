بيجو المجدوعي تعلن إطلاق سيارة 3008 الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة بيجو عن إطلاق مركبة الـ 3008 SUV المحدثة في السعودية. فتتمركز مركبات “بيجو 3008” الأكثر مبيعًا من ضمن منتجات بيجو وسط مجموعة الـ SUV العصرية الحديثة في هذه العلامة التجارية حيث تتميز ببراعة التصميم الداخلي والخارجي معًا مما يجذب السائق لها. وتعزز مجموعة بيجو3008 مجموعة الطرازات الأوروبية المصنع العريقة التي توفر تصميم مميز يظهر قوتها وكفاءتها العالية. وتعتبر مركبة بيجو3008 جامعة بين الحداثة في التصميم والتكنولوجيا ومتعة القيادة.

وقد أفاد يوسف المجدوعي، المدير التنفيذي لمجموعة “المجدوعي للسيارات”، الوكيل الحصري لبيجو في المملكة العربية السعودية، على إطلاق المركبة الجديدة بقوله:” لطموحنا بالوصول لأكثر ما يرغب به عملائنا في المملكة العربية السعودية، ونظرا لما تقدمه بيجو من حداثة وتطور في التصاميم والاداء، قدمنا بيجو3008 في سوقنا المحلي تبعًا لنجاح مجموعة طرازاتنا المحدَثة في السنوات الأخيرة وللاستمرار في تقديم الأفضل من الطرازات الذي يعزز رؤيتنا ومنظورنا لتجارب متميزة لعملائنا. ونحن فخورين بوضع أحدث التقنيات الحصرية المقدمة من بيجو بأيدي عملائنا”.

محرك اقتصادي بأداء مبهر للغاية

تتفرد بيجو بلغتها الخاصة في التصاميم التي تعبر بها عن تصميم 3008 العالي القوة والفريد من نوعه، حيث تبلغ سعة محركها إلى 1.6 ليتر بشاحن توربيني مرتبط بنظام نقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات، كما يولد قوة قدرها 165 حصانًا وعزم 240 نيوتن-متر لتجربة قيادة حركية شيقة.

وقد تم اختبار المحرك على مستويات قاسية وناجحة في ظروف الطقس الحار قبل طرحه في المملكة العربية السعودية، فعدا عن أنه يملك القوة والاعتمادية فهو أيضا يعد بتحقيق اقتصاد استهلاكي للوقود بمعدل 15.1 كلم/ليتر.

تقنية فائقة التطور: PEUGEOT i-Cockpit®

ما يميز هذا النظام المبتكر من بيجو أنه يشمل عجلة القيادة المدمجة بمفاتيح تحكم بإعدادات المركبة، كما أنها تتضمن شاشات لمس HD قياس 8 بوصات و10 بوصات بالإضافة لشاشة عرض رأسية رقمية قابلة لتغيير النمط حسب شخصيه السائق.

أما عن شاشة اللمس الوسطية فتأخذ المكان الأمثل باحتوائها على سبعة مفاتيح ويتم من خلالها تشغيل خصائص نظام i-Cockpit® الرئيسية ومن ضمنها الراديو ومكيف الهواء والملاحة ووضعيات ضبط المركبة والهاتف وانعكاس الهاتف.

مجموعة التجهيزات الفريدة وأنظمة القيادة المساعدة

تحتوي “بيجو 3008” على مجموعة واسعة من أنظمة القيادة المساعدة في الجيل الحديث وتشمل:

مكابح السلامة النشطة (Active Safety Brake)

خاصية التدليك ضمن المقعد (Seat Massage Function)

قيادة تحكّم آلية متكيفة (Adaptive Cruise Control)

مساعد الحفاظ على المسار (Lane Keeping Assist)

التنبيه لزيادة إدراك السائق (Driver Attention Alert)

مساعد تعديل ضوء الشعاع العالي (High Beam Assist)

نظام مراقبة النقطة العمياء (Blind Spot Monitoring system)

Visiopark 2 (رؤية بنطاق 360 درجة)

تجربة متقدمة

تضمن 3008 تجربة قيادة باتصال دائم وذلك بواسطة دمج المعلومات عبر شاشة الوسط، ويتم ذلك بفضل ميزة الربط بانعكاس الشاشة فتشمل تقنيات MirrorLink™، Apple CarPlay™ وAndroid Auto™.

تصميم فريد

تتوفر “بيجو 3008” الرياضية والمتعددة الاستعمالات بثلاث فئات: Activeو Allure وGT لتلبي طموحات سلسلة SUV التاريخية وكما أنها تتوافق مع تصميم طرازات المجموعة إلا انها تنفرد بشخصيتها الخاصة. وتتألق “بيجو 3008” بمجموعة ألوان بهية بما فيها أزرق Virtigo وأزرق Celebes الجديدين اللذان يضيفان لشخصيتها القوة والفخامة.

يمتلك تصميم مركبة الـSUV حضورا واثقا وأنيقا ويأتي بمقصورة داخلية فاخرة تتضمن الجلد الأحمر الجميل من nappa المستخدم لأول مرة أو كسوة ألكنتارا الراقية مع فتحة سقف بانورامية لمناظر واسعة لمتعة القيادة بما أن توفر “بيجو 3008” أما الإضافة الجديدة للإضاءة الخلفية الحصرية بتقنية3D LED الثلاثية الأبعاد فهي ما تميز سيارات “بيجو” فئة 3008، ناهيك عن تجربة قيادة ممتعة للسائق، فجمالية وجرأة مظهرها الجانبي يلفت أنظار من حولها وببروز مجموعة الخطوط المثلثة المختلفة ليكون تصميم فريد وملفت للسيارة تتميز به عن نظيراتها من النظرة الأولى.

سيتم توفير “بيجو 3008” لموديل 2022 لصالح عملاء المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة https://en.ksa.peugeot.com/