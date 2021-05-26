كوبرا تزيح الستار عن "بورن".. موديل 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوبرا المصنعة للسيارات عالية الأداء والتابعة لسيات الإسبانية، عن نسخة 2022 الأحدث من طراز "بورن"، ضمن فئات هاتشباك.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات للطراز الجديد "كوبرا بورن"، العامل بمحرك كهربائي قوي، تسعى من خلاله سيات لمنافسة سيارات فولكسفاجن الكهربائية الجديدة ضمن فئة ID.

ويطرح الطراز كوبرا بورن بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 12 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، ويتوفر بمحرك كهربائي، ينتج قوة 148 حصانا.









ويمد محركه الكهربائي بالطاقة بطاريات تضخ بمعدل 45 كيلوواط في الساعة، وتمنحه القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 8.9 ثانية.

وستتوفر من طراز "كوبرا بورن" نسخة بمحرك أقوى، ينتج قوة 201 حصان، ويعمل ببطاريات بقوة 58 كيلواط في الساعة، مع نطاق سير يصل حتى 261 ميلا على شحنة واحدة.



