بالصور.. جينيسيس الفاخرة تنضم لأسطول سيارات شرطة دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم طراز جينيسيس الفاخر GV80، لأسطول سيارات شرطة دبي،وفق ما أعلنت الشرطة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مجموعة لقطات نشرتها الإدارة العامة لشرطة دبي لهذا الطراز الفخم.

وظهرت السيارة المتعددة الاستخدامات الفاخرة بشكل سيارات شرطة دبي وألوانها المتمثلة في الأبيض والأخضر .

والطراز هو النسخة الـ SUV من موديل GV80 طراز 2021، ويعمل بمحرك توربيني سعة 2.5 لتر.



وينتج محرك الطراز قوة 300 حصان، وتتوفر منه نسخة بمحرك أقوى، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 375 حصانا.





وتضم شرطة دبي العديد من السيارات المميزة الفائقة. ومن سيارات شرطة دبي : لامبورجيني أفينتادور وبورشة 918 سبايدر وبوجاتي فيرون وتسلا سايبرترك عند توفرها.

وقالت شرطة دبي" نحرص على ضم أحدث الطرز إلى أسطولنا من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، ما يعزز من آليات عملنا لتحقيق أهداف شرطة دبي وبسط الأمن والسلامة في الإمارة"

وقال بانججسون جيونج، نائب رئيس عمليات جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا "نفخر بالعمل مع شرطة دبي من خلال تقديم إحدى سياراتنا من فئة الدفع الرباعي لتعزيز عملياتها في ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي".

وأضاف "تمثل هذه الشراكة شهادة مهمة على ما تمتاز به السيارة من مواصفات متقدمة في تصميمها وخصائص السلامة والتقنيات الحديثة، إن هذا الطراز يستند إلى التزام علامة جينيسيس إزاء ضمان أعلى درجات الخدمة والراحة بالاعتماد على التكنولوجيا الرائدة في هذه الصناعة"





وتأتي "جينيسيس GV 80" بمحرك، "3.5 توربو"، وتعتبر أول سيارة دفع رباعي من إنتاج "جينيسيس" في الإمارات.

وتتميز السيارة بتصميمها المبتكر الذي يظهر روعتها الرياضية وتوازنها الأمثل وأناقتها الواضحة.

