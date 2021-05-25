موجز ”الخليج 365” للسيارات.. شاحنة هيونداي وشائعات "ستينجر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كان لصناعة السيارات ببريطانيا فضلا في تقديم عدد من أبرز المحركات استفادت بها الماركات البريطانية ومنافساتها من جنسيات أخرى.

وكشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عن أقوى محركات بريطانية الصنع، طرحت عبر تاريخ الصناعة بالمملكة المتحدة.

سعت ماركة هيونداي لتقديم جيل جديد من الشاحنات، عبر النسخة الجديدة كليا من شاحنة "سانتا كروز" لعام 2022.

تتوفر مجموعة من الموديلات الاقتصادية في تكلفتها بصالون داخلي يحظى بنفس القدر من الفخامة التي تطرح بها أغلى السيارات الفارهة.

تعددت تصاميم "فتحات العادم" في عالم السيارات، وهناك العديد من الشركات المصنعة لموديلات رياضية طرحت بعض التصاميم وصفت بالغريبة.

يتعرض البعض من ملاك السيارات إلى حادث ارتطام صخرة بزجاج السيارة، ما يسفر عن كسر في الزجاج وحجب الرؤية في بعض الأحيان، فما العمل؟

كشفت شركة ماركة كيا عن نسخة جديدة لعام 2022 من طرازها السيدان الرياضي "ستينجر"، لتبدد تكهنات راجت بقوة حول وقف طرحه مرة أخرى.