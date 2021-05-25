موجز الخليج 365 للسياحة.. أشباح تونس وتمديد الإقامات بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

تتوقع تونس، هذا الصيف موسم سياحي صعب آخر بسبب جائحة كورونا، مع انهيار الإيرادات، وإغلاق أغلب الفنادق، وسط حملة التلقيح المتعثرة ببطء.

شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض المطارات في دبي، الذي يعتبر أضخم معرض متخصص بصناعة المطارات على مستوى العالم العديد من الفعاليات.

قررت السعودية تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والخروج والعودة، آليا.

تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، 48 رحلة دولية وداخلية، وفق بيانات رسمية.

لا تزال السياحة في تونس تعاني الكثير من الأضرار مع استمرار تداعيات فيروس كورونا، الذي فرض أكبر عزلة في تاريخ البشرية.

