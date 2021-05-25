ماذا يحدث في حالة حدوث تلف أو ضرر بالسيارة خلال فترة التأجير؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد تأجير سيارة بشكل دوري أحد أفضل الحلول البديلة عن شراء سيارة جديدة لتفادي مصروفاتها المرتفعة من تكاليف القسط الشهري، بجانب مصروفات الصيانة المختلفة والتأمين، ولكن هناك العديد من التساؤلات حول تأجير السيارات في المملكة، أهمها ماذا يحدث في حالة حدوث تلف-ضرر بالسيارة خلال فترة التأجير؟

والإجابة عن السؤال بسيطة، فأنت مسؤول عن أي تلف أو أضرار لحقت بالسيارة خلال فترة التأجير ناجمة عن أي سبب بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاصطدام، السرقة، تلف الإطارات، الفيضانات، الحرائق أو غيرها من أعمال الطبيعة.

كما انه في حالة وقوع حادث لاقدر الله، اتصل بالشرطة على الفور ثم اتصل بفرع الوفاق (يلو) الذي استأجرت منه السيارة في أقرب وقت ممكن، حيث يجب إبلاغ الشرطة عن أي إصابات جسدية نتيجة للحادث في موقع حدوثها، كما أنه مطلوب تقديم كافة المستندات المطلوبة عن الحادث لفرع الوفاق لتأجير السيارات.

أما لو أنك كنت غير مسؤول عن الحادث، فإن شركة التأجير ستقوم بملاحقة الطرف الآخر ومطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار، ومع ذلك مطالبة الطرف الآخر لا تعفيك من التزاماتك التعاقدية لدفع ثمن الأضرار إذا ثبت أنك الطرف المخطئ في تقرير المرور.

هذا والجدير بالذكر أن الوفاق لتأجير السيارات “يلو” توفر برامج لتأمين السيارات ضد الحوادث والسرقات وغيرها وهم درع يلو ودرع يلو بلس، ففي مقابل مبلغ مالي يضاف إلى قيمة الإيجار اليومي للسيارة خلال فترة عقد التأجير، بحيث يضمن للعميل عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات والحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

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