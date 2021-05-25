أقوى المحركات الإنجليزية في تاريخ صناعة السيارات.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان لصناعة السيارات ببريطانيا فضلا في تقديم عدد من أبرز المحركات استفادت بها الماركات البريطانية ومنافساتها من جنسيات أخرى.

وكشف موقع "اوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عن أقوى محركات بريطانية الصنع، طرحت عبر تاريخ الصناعة بالمملكة المتحدة.

وضمت القائمة، محرك Straight-six الذي قدمته ماركة أستون مارتن عام 1958 للمرة الأولى بسعة 3.7 لتر، وطرح عبر موديلات DB4 و DB5 و DBS.





ومحرك V8 الذي قدمته ماركة أستون مارتن أيضا عام 1969 للمرة الأولى بسعة 5.3 لتر، وطرح عبر موديل DBS.





ومحرك 3-Litre الذي قدمته ماركة بنتلي البريطانية عام 1919 للمرة الأولى بسعة 8.0 لتر، وشاركت سيارات به في سباق لومان 24 ساعة عام 1924 وعام 1927.





ومحرك BD Series الذي قدمته ماركة "كوسوورث" البريطانية عام 1970 للمرة الأولى بقوة 1601 سي سي، وكانت من المحركات التي استفادت بها ماركات غير بريطانية، أبرزها ماركة فورد التي طرحت به طراز Escort RS1600.





ومحرك XK ذو الأسطوانات الست، الذي قدمته ماركة "جاجوار" البريطانية عام 1948 للمرة الأولى بسعة 4.2 لتر، ضمن فئة V12.





ومحرك 2.25 Petrol، الذي قدمته ماركة "لاند روفر" البريطانية عام 1958 للمرة الأولى، وتوفر بسعة 2.25 لتر، وكان من المحركات التي عززت بها الماركة الإنجليزية سياراتها ضمن فئة SUV.





ومحرك Twin Cam ، الذي قدمته ماركة "لاند روفر" البريطانية عام 1962 للمرة الأولى، ومن الموديلات التي طرحت به، طراز لوتس 23 و طراز لوتس "كورتينا".





ومحرك M838T، الذي قدمته ماركة "مكلارين" البريطانية عام 2010 للمرة الأولى، وتوفر بسعة 4.0 لتر، بقوة 493 حصانا.





ومحرك L-Serie، الذي قدمته ماركة "رولز رويس" البريطانية عام 1959 للمرة الأولى، وتطوره رولز رويس حتى الآن، وكانت أحدث نسخة تطرح به به، طراز بنتلي "مولسان"، عام 2020.



