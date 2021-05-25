مواصفات وأسعار شاحنة هيونداي "سانتا كروز" 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعت ماركة هيونداي لتقديم جيل جديد من الشاحنات، عبر النسخة الجديدة كليا من شاحنة "سانتا كروز" لعام 2022.

وقدم موقع "كار اند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات نسخة 2022 الجديدة من شاحنة "سنتا كروز"، كشف خلالها عن تكلفتها وقدرات محركها وأبرز كمالياتها.

الجديد بنسخة 2022

شاحنة "سانتا كروز" من السيارات الجديدة كليا التي تطرحها الماركة الكورية الجنوبية للأسواق، وتعمل هيونداي على تطويرها منذ عام 2015.





السعر

ومن المقرر أن تبدأ هيونداي عملية تصنيع شاحنة "سانتا كروز" بحلول شهر يونيو المقبل، ويتوفر منها 4 فئات، الافتتاحية باسم SE بتكلفة تبدأ من 25 ألف دولار، ثم فئة SEL بتكلفة تبدأ من 27 ألف دولار، ثم فئة SEL Premium بتكلفة تبدأ من 30 ألف دولار، ثم فئة Limited بتكلفة تبدأ من 35 ألف دولار.

المحرك

وستتوفر شاحنة "سانتا كروز" بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، الأول هو محرك رباعي بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 190 حصانا.

والمحرك الأقوى هو توربيني رباعي، بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 275 حصانا.





التقنيات

ضمن الكماليات استعرض الموقع القدرات التقنية لشاحنة "سانتا كروز" 2022، وتشمل أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يتراوح بين 8.0 و 10.0 بوصة، ونظام صوتي من ماركة Bose الفخمة مكون من 8 سماعات مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية به، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ يدعمه التنبيه المسبق في حالات الاصطدام.

ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام لرصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.