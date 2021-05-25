صالونات فخمة داخل سيارات اقتصادية.. هل جربتها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر مجموعة من الموديلات الاقتصادية في تكلفتها بصالون داخلي يحظى بنفس القدر من الفخامة التي تطرح بها أغلى السيارات الفارهة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات ذات التكلفة الاقتصادية التي تتوفر بالأسواق خلال العام الجاري، وتتمتع بصالون داخلي فخم رغم ذلك.

وضمت القائمة في بدايتها، طراز هيونداي Santa FE الذي يطرح ضمن فئات SUV متوسطة الحجم، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 26,850 ألف دولار.





طراز أكيورا ILX الذي يطرح ضمن فئات سيدان العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 26,100 ألف دولار.





طراز تويوتا "كامري" الذي يطرح ضمن فئات سيدان العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 25,045 ألف دولار.





طراز مازدا 6 الذي يطرح ضمن فئات سيدان العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 24,475 ألف دولار.





طراز نيسان "ألتيما" الذي يطرح ضمن فئات سيدان العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 24,450 ألف دولار.





طراز شيفروليه "ماليبو" الذي يطرح ضمن فئات سيدان العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 23,265 ألف دولار.





طراز فولكسفاجن "جولف" الذي يطرح ضمن فئات واجون العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 23,195 ألف دولار.





طراز سوبارو "كروس تريك" الذي يطرح ضمن فئات واجون العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 22,245 ألف دولار.





طراز هوندا " Civic Sedan" الذي يطرح ضمن فئات واجون العائلية، ويحظى بصالون داخلي فاخر وبتكلفة تبدأ من 21,250 ألف دولار.



