تغيير محركات لامبورغيني أوروس وبورش كايين وسيارات أودي بعد استدعائهم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صدرت ثلاثة استدعاءات مختلفة لسيارات لامبورغيني أوروس وبورش كايين وعدد من سيارات أودي في أمريكا الشمالية لمشاكل متصلة بمحركاتهم.

الاستدعاء الأول مركز على أربع سيارات لامبورغيني أوروس مصنوعة في أكتوبر 2020 لمخاوف اشتعال المحرك وتوقف السيارة بشكل مفاجئ وتسرب الزيوت، وقد ألقت لامبورغيني اللوم على مورد قطع المحرك، والحل هو تغيير المحركات بشكل كامل مجاناً.

الاستدعاء الثاني يشمل 15 سيارة أودي RS6 و RS7 وSQ7 وSQ8 وRS Q8، جميعهم لنفس مشكلة المحرك المذكورة من نفس المورد، وجميعهم سيحصل على محركات جديدة كذلك.

ويتكرر نفس الأمر مع 12 سيارة بورش كايين تيربو وكايين GTS وكايين GTS كوبيه.

