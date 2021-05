لينكون نافيجيتور 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها مع اقتراب التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر لينكون في اختبار نافيجيتور 2022 المحدثة مع اقتراب التدشين خلال الأسابيع القادمة، وتظهر هذه المرة بتمويهات خفيفة، ما يسمح لنا بملاحظة أهم التغييرات القادمة للخارجية والداخلية.

نبدأ بالتحديثات الخارجية التي تشمل مصابيح أمامية جديدة أكثر نحافة، مع تحديث المصابيح الخلفية ووصلها بشريط ضوئي على مدار عرض الخلفية.

بالانتقال للداخلية، نرى شاشة معلومات ترفيهية جديدة أكبر حجماً بعدة بوصات من الشاشة الحالية كما هو الحال مع معظم السيارات الفاخرة الجديدة مثل جيب جراند واجونير وكاديلاك اسكاليد وسيارات مرسيدس الأحدث.

وستحصل السيارة على مواد أفخم للداخلية وتقنيات جديدة للسلامة مع تحديث النظام الترفيهي Sync 3 لفورد لتسهيل التعامل معه ضمن تغييرات أخرى متوقعة.

