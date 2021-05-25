انضمام رئيس تصميم بي ام دبليو وميني السابق لصفوف رولزرويس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انضم رئيس تصميم بي ام دبليو وميني السابق أندريز ورمينغ لصفوف رولزرويس كرئيس التصميم الجديد للعلامة البريطانية الفاخرة.

ويحظى ورمينج بتاريخ عريق يمتد لأكثر من عقدين في مجال السيارات، حيث ترأس قسم التصميم الخارجي لبي ام دبليو بين 2007 و2010 ليشرف على تصميم مودبلات إكس 3 والفئة الخامسة والسادسة وZ4.

كما شغل منصب رئيس تصميم ميني من 2010 حتى 2017 ليشرف على تصميم الجيل الثالث الحالي لسيارات ميني، والذي أثار بعض الجدل من محبي العلامة لتصميم المقدمة بشكل خاص.

بعد مغادرته لميني، قرر ورمينج تأسيس شركته الخاصة للتصميم، قبل دخول مفاوضات ناجحة مع رولزرويس هذا العام لإدارة قسم التصميم بها.