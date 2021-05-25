بالصور.. أغرب تصاميم "فتحات عادم" السيارات الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعددت تصاميم "فتحات العادم" في عالم السيارات، وهناك العديد من الشركات المصنعة لموديلات رياضية طرحت بعض التصاميم وصفت بالغريبة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة ضمت أبرز تلك التصاميم بعدد من الموديلات الرياضية لمختلف الماركات البارزة.

وضمت القائمة تصميم "عادم" موديل Koenigsegg Regera، الذي طرح بتصميم من طراز Flattened Design.





وجاء في القائمة تصميم عادم موديل IE الرياضي من ماركة "أبولو"، الذي طرح بتصميم من طراز Flower Pattern.





وأيضا، تصميم عادم موديل Chiron Super Sport 300+ الرياضي من ماركة "بوجاتي"، الذي طرح بتصميم ثنائي رأسي.





وفي القائمة، تصميم عادم موديل LFA الرياضي من ماركة "لكزس"، الذي طرح بتصميم ثلاثي من طراز Triple Blower.





وتصميم عادم موديل 918 Spyder الرياضي من ماركة "بورش"، الذي طرح بتصميم من طراز Up Top.





وتصميم عادم موديل Aventador S الرياضي من ماركة "لامبورجيني"، الذي طرح بتصميم من طراز Stacked.





وفي القائمة أيضا، تصميم عادم موديل AMG GT-R الرياضي من ماركة "مرسيدس"، الذي طرح بتصميم ثلاثي من طراز The Clever Extras.





وتصميم عادم موديل Veneno الرياضي من ماركة " Lamborghini"، الذي طرح بتصميم من طراز Quad-Pipes رباعي من أغرب التصاميم في عالم صناعة السيارات الرياضية.



