ماذا تفعل إذا ارتطمت "الحجارة" بزجاج سيارتك الأمامي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعرض البعض من ملاك السيارات إلى حادث ارتطام صخرة بزجاج السيارة، ما يسفر عن كسر في الزجاج وحجب الرؤية في بعض الأحيان، فما العمل؟

وللإجابة عن هذا السؤال أوضحت مجلة "أوتو بيلد" أنه يجب تغيير الزجاج الأمامي إذا كان موضع ارتطام الحجارة يقع في مجال رؤية السائق وزاد قُطر موضع الارتطام عن 5 ملم، نظرا لأن موضع الارتطام هذا سيكون له تأثير سلبي على وضوح الرؤية ومن ثم سلامة وأمان القيادة.

كما يجب تغيير الزجاج إذا كان موضع ارتطام الحجارة يقع في منطقة الكاميرا المدمجة بالجزء العلوي للزجاج في بعض الموديلات الحديثة؛ نظرا لأن موضع الارتطام هذا سيؤثر بالسلب على عمل الأنظمة البصرية، التي تعتمد على الكاميرا في تحديد المسافة الفاصلة بين السيارة والمركبة، التي تسير أمامها، وضبط السرعة بناء على ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تغيير الزجاج إذا كان موضع ارتطام الحجارة يقع بالقرب من حواف الزجاج.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن حينئذ إصلاح مواضع ارتطام الحجارة لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.

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