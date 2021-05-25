ماذا تفعل إذا ارتطمت "الحجارة" بزجاج سيارتك الأمامي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعرض البعض من ملاك السيارات إلى حادث ارتطام صخرة بزجاج السيارة، ما يسفر عن كسر في الزجاج وحجب الرؤية في بعض الأحيان، فما العمل؟
وللإجابة عن هذا السؤال أوضحت مجلة "أوتو بيلد" أنه يجب تغيير الزجاج الأمامي إذا كان موضع ارتطام الحجارة يقع في مجال رؤية السائق وزاد قُطر موضع الارتطام عن 5 ملم، نظرا لأن موضع الارتطام هذا سيكون له تأثير سلبي على وضوح الرؤية ومن ثم سلامة وأمان القيادة.
كما يجب تغيير الزجاج إذا كان موضع ارتطام الحجارة يقع في منطقة الكاميرا المدمجة بالجزء العلوي للزجاج في بعض الموديلات الحديثة؛ نظرا لأن موضع الارتطام هذا سيؤثر بالسلب على عمل الأنظمة البصرية، التي تعتمد على الكاميرا في تحديد المسافة الفاصلة بين السيارة والمركبة، التي تسير أمامها، وضبط السرعة بناء على ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تغيير الزجاج إذا كان موضع ارتطام الحجارة يقع بالقرب من حواف الزجاج.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن حينئذ إصلاح مواضع ارتطام الحجارة لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.
9 فروق بين زجاج السيارة الأصلي والتقليد
- زجاج السيارة الأصلي OEM يصنع بواسطة شركات تصنيع السيارات نفسها، ويتطابق مع لون الزجاج الأمامي الأصلي وسمكه وشكله، أما زجاج السيارة التجاري OEE لا تصنعه شركات تصنيع السيارات بل الشركات المقلدة للزجاج الأصلي، لأن قوانين حقوق الاختراع لا يُسمح لصانعي زجاج الأمامي التجاري بإنشاء زجاج السيارة الأصلي إطلاقاً.
- السعر.. يقل سعر زجاج السيارة التجاري بكثير عن سعر الزجاج الأصلي، كما أنه يختلف في سمك الزجاج ومتانته ودرجة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
- العلامة التجارية.. يحمل الزجاج الأصلي ختم العلامة التجارية للشركة المصنعة للسيارة، بينما الزجاج التجاري فلا يوجد أي ختم للشركة.
- يقتصر استخدام الزجاج التجاري غالباً على إضافة فتحة سقف والزجاج الخلفي المنزلق للشاحنات يضمن زجاج السيارة الأصلي ملاءمة مناسبة لنوافذ السيارة مما يقلل من مشاكل الضوضاء والتسرب.
- يتم تصنيع زجاج السيارة الأصلي من تركيبات مصممة هندسياً بطريقة دقيقة للغاية وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، أما شركات التي تقوم بتصنيع زجاج السيارة التجاري لا يتعين عليها الالتزام بإرشادات الشركة الأصلية، لذلك فقد تختلف السماكة والمتانة وقد يختلف لون الصبغة قليلاً مع ضرورة الحفاظ على الحجم والشكل لتناسب زجاج السيارة.
- يشكو بعض السائقين من سوء جودة زجاج السيارة التجاري بسبب زيادة مستوى الضوضاء أو قد يكون اللون المختلف غير مُرضِ.
- يجوز لشركات التأمين تغطية نفقات الزجاج التجاري لأنه أقل تكلفة، ويمكن أن تغطي نفقات الزجاج الأصلي إذا كان عمر السيارة لا يزيد على سنتين.
- يمكن جودة الزجاج الأصلي في حوادث السيارات حيث إنه يتماسك ويصبح قطعة واحدة ولا يتكسر مثل ما يحدث في الزجاج التجاري الذي يتكسر إلى قطع صغيرة وتنتشر في أنحاء السيارة مما قد يُسبب جروح وخدوش للركاب.
- يوجد عدة علامات للزجاج التجاري منها؛ وضع علامات غير صحيحة أو عدم وجودها على الزجاج، سمك الزجاج الأمامي يتجاوز 5.6-6.2 مم، ووجود حافة حادة وانخفاض درجة الشفافية.