المرور يوضح أحقية الاعتراض على المخالفات الواردة بالخطأ عبر ساهر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن أحقية الاعتراض على المخالفات المسجلة بالخطاء حال ورودها عبر نظام ساهر.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “وردتني مخالفة ساهر بالخطأ، وكان الاعتراض واضحًا جدًا، بينما تم رفضه وذهبت للمرور وواصلت المرجعة 3 أيام حتى تم إسقاطها، مطالبًا باتخاذ إجراء بشأن تلك المخالفات”، وأجابت إدارة المرور موضحة أن المستفيد يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.