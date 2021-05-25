المرور يوضح أهمية المسافة الآمنة بين السيارات على الطريق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأهمية ترك المسافة الآمنة على الطرقات للحفاظ على سلامة قائدي السيارات.

وكتبت إدارة المرور عبر “تويتر”: “المسافة الآمنة (بين كل مركبة وأخرى) تجعل قائد المركبة يتصرف سريعًا وبشكل آمن في حال حدوث أي طارئ أثناء السير على الطرقات”، مشيرة إلى أن عدم ترم مسافة كافية يعد من أعلى مسببات الحوادث المرورية في المملكة؛ لذلك يفضل ترك مسافة كافية بقدر ثانيتين بين كل مركبة وأخرى أثناء السير على الطرق.