سيارة سوني فيجن S تظهر أثناء اختبارها في المضمار

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أكثر من عام من مفاجأة سوني للعالم بتدشين سيارة اختبارية كهربائية باسم “فيجن S”، ظهرت السيارة مؤخراً أثناء اختبارها في المضمار، مع العلم أن سوني أكدت مراراً وتكراراً أن غرض السيارة اختبار تقنيات الشركة المتعلقة بمجال التنقل، ولكن لا يمكننا استبعاد احتمالية طرح السيارة بشكل فعلي في الأسواق.

السيارة مزودة بـ 33 مستشعر، تشمل مستشعرات بصرية ورادار متطور لرصد الأفراد والأشياء خارج السيارة مع مستشعرات أخرى مخصصة لرصد ما يحدث داخل المقصورة، وصرحت سوني أن هذه الأنظمة تسمح بقيادة ذاتية من المستوى الثاني.

داخلية السيارة مزودة بشاشات ترفيهية كبيرة خلف مساند الرأس للمقاعد الأمامية، مع شاشة لمسية بانورامية تمتد بعرض لوحة القيادة، بالإضافة إلى نظام “اوديو واقعي 360” يضمن تجربة صوتية ممتازة بـ 360 درجة لجميع الركاب، مع وضع مكبرات الصوت داخل المقاعد.

كما صرحت سوني أن فيجن S تعتمد على منصة كهربائية جديدة، غالبا قادمة من شركة التوريد ماجنا، مع اعتمادها على موتورين كهربائيين 200 كيلوواط\س، ما يسمح للسيارة الاختبارية بالتسارع إلى 100 كم\س في 4.8 ثانية بسرعة قصوى 239 كم\س، وقد استعانت سوني بعدة شركات لتصميم السيارة، مثل بوش وكونتيننتال وانفيديا وكوالكوم.

