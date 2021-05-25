كيا تبدد شائعات اختفاء طراز "ستينجر".. موديل أقوى في 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ماركة كيا عن نسخة جديدة لعام 2022 من طرازها السيدان الرياضي "ستينجر"، لتبدد تكهنات راجت بقوة حول وقف طرحه مرة أخرى.

وتنافس الشركة الكورية الجنوبية بالطراز الجديد،سيارات بارزة ضمن نفس الفئة أبرزها أودي A5، و بي إم دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه.

وعرض تقرير لموقع "كار اند درايفر"، مواصفات وقدرات نسخة 2022 الجديدة من طراز "ستينجر"، كشف خلالها عن تكلفته وقدرات المحرك وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2022

وكان أبرز ما أجرته كيا من تعديلات على نسخة 2022 الأحدث من طراز "ستينجر"، استبدال محركه من النسخ الأقدم بقوة 255 حصانا، بمحرك توربيني أقوى ينتج حتى قوة 300 حصان.





السعر

ويتوفر من الطراز ثلاث فئات، الأولى GT-LINE بتكلفة 37,135 ألف دولار، ثم فئة GT1 بتكلفة 44,735 ألف دولار، ثم فئة GT2 بتكلفة 52,335 ألف دولار.

المحرك

ويحظى الطراز ستينجر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، الأول هو محرك توربيني بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 300 حصان، والمحرك الأقوى هو توربيني مزدوج بسعة 3.3 لتر ينتج قوة 368 حصانا.





التقنيات

وضمن الكماليات استعرض الموقع القدرات التقنية للطراز "ستينجر" 2022، وتشمل نظام تشغيل متطور باسم UVO، يعمل عبر شاشة بقياس يتراوح بين 8.0 و 10.3 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى.

بالإضافة لنظام تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام سماعات مكبرة مكون من 6 سماعات ستيريو، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

واختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن انظمة الأمن والحماية به، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.