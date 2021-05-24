موجز ”الخليج 365” للسيارات.. انسحاب هواوي و"طلقة" فولكسفاجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

بعد تراجع شركة التكنولوجيا العملاقة "هواوي" الصينية، عن فكرة الاستثمار بقطاع السيارات، هبطت أسهم شركات تصنيع السيارات الصينية.

كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن السيارة الاختبارية" ID.X"،التي تعد نسخة رياضية من السيارة" ID.3" الكهربائية.

أنهت شركة متخصصة في أنظمة ملاحة المركبات، مشكلة توفر معلومات الطاقة اللازمة للسيارات الكهربائية للوصول إلى الوجهة المحددة.

طرحت شركة "دوكاتي"، موديلات 2022 من عائلة Hypermotard 950 للدراجات النارية فائقة السرعة.

