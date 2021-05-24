فولكسفاجن تكشف عن السيارة الكهربائية "الطلقة".. مواصفات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن السيارة الاختبارية" ID.X"،التي تعد نسخة رياضية من السيارة" ID.3" الكهربائية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة، التي تستلهم روح الأيقونة Golf GTI، تعتمد على سواعد محرك بقوة 245 كيلووات/333 حصانامع بطارية سعة 82 كيلووات/ ساعة.

وبفضل هذه القوة تتسارع سيارة الدفع الرباعي الاختبارية من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 5.3 ثانية، ما دفع البعض ليطلق عليها "الطلقة".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تكشف فولكس فاجن عن السرعة القصوى للسيارة الاختبارية، أو معدل استهلاكها من الوقود أو فرص دخولها مرحلة الإنتاج القياسي.

مواصفات ID4 GTX

وبداية الشهر الجاري، أطلقت فولكسفاجن سيارتها الكهربائية ID4 GTX الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، بسعر يبدأ من 50 ألفا و415 يورو.

وأوضحت فولكسفاجن الألمانية أن السيارة الجديدة الكهربائية تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة 220 كيلوواط/299 حصانا، وهو ما يساعدها على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 6.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 180 كيلومتر/ساعة.

وتعتمد السيارة على بطارية سعة 77 كيلوواط/ ساعة تبلغ بها مدى السير 480 كلم.

كما تحصل ID4 GTX على تحسينات على مجموعة التعليق والتوجيه، مع توفير خيار لمجموعة التعليق الرياضية مع ممتصات متوائمة للصدمات، وتوجيه تدريجي.

وتتميز السيارة ID4 GTX من خلال الطلاء الخاص والمكونات الداكنة على الجسم الخارجي.