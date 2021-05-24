لعشاق الدراجات النارية.. "دوكاتي" تطرح موديلات فائقة السرعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "دوكاتي"، موديلات 2022 من عائلة Hypermotard 950 للدراجات النارية فائقة السرعة.

وأوضحت الشركة الإيطالية، أن الموديلات الجديدة تشمل إصدارات Hypermotard 950، و Hypermotard 950 RVE، و Hypermotard 950 SP، حيث تم الاحتفاظ بالمفهوم العام مع الإطار الأنبوبي المكشوف ومجموعة العادم المرتفعة في الموديلات الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تعتمد العائلة على سواعد محرك V2 سعة 937 سم مكعب وبقوة 114 حصانا/96 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

كما حصلت الدراجة على تعديلات في نظام نقل الحركة.

وأشارت دوكاتي، إلى أن لون الطلاء الجديد لنسخة SP يستلهم موديلات السباقات.

وتشمل الميزات الأخرى حركة مسار نبض أطول، وعجلات مسبوكة، ومفتاح Quickshifter قياسي لنقل السرعة إلى أعلى وأسفل.

ويستمر الموديل Hypermotard 950 العادي في الظهور باللون الأحمر، بينما يتميز الموديل Hypermotard 950 RVE بطلاء "الجرافيتي".

ولم تعلن دوكاتي بعد عن أسعار موديلات العام الجديد.