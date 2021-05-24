إلى متى ستستمر أزمة نقص أشباه الموصلات التي ألغت إنتاج ملايين السيارات؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزمة نقص أشباه الموصلات أدت لخسائر بمليارات الدولارات لصانعات السيارات وستؤثر على إنتاج ملايين السيارات حول العالم خلال 2021، ولكن متى ستنتهي هذه الأزمة؟

أصدر رئيس مجموعة شاومي التقنية، لو ويبينج، تصريحات يحذر فيها من عجز شركات أشباه الموصلات عن تلبية جميع الطلب السوقي حتى 2022 على الأقل.

التوقعات الحالية أن بداية التعافي ستكون في النصف الأول من 2022، مع انتهاء معظم معالم أزمة النقص بحلول نهاية العام القادم، وبينما تأثرت جميع الشركات المعتمدة على أشباه الموصلات بالنقص، إلا أن صناعة السيارات متضررة بشكل خاص لتركيز شركات أشباه الموصلات التايوانية على قطاع الإلكترونيات لربحيته المرتفعة بالمقارنة بالسيارات.

ويُذكر أن عدداً من شركات التقنية أعلنت عن خطط لصنع أشباه الموصلات لسوق السيارات للاستفادة من الطلب الحالي عليها، مع تطوير إنتيل وسامسونج وهواوي لخطوط إنتاج مخصصة لأشباه الموصلات، ولكن لن نرى ثمار هذه الجهود قبل عدة أشهر.