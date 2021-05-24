الصين تحظر سيارات تيسلا من دخول المباني الحكومية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كتبنا منذ أشهر عن قرار الجيش الصيني بحظر سيارات تيسلا من دخول المنشآت العسكرية لمخاوف التجسس عبر الكاميرات المدمجة في جسد السيارات.

والآن يبدو أن قرار الحظر توسع ليشمل المباني الحكومية المدنية وفق تقارير أخيرة صادرة عن بكين وشانغهاي.

التقارير أشارت إلى أن مدراء المصالح الحكومية في المدينتين حظروا على موظفيهم ركن سيارات تيسلا داخل المباني، في آخر تطور في الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

ويُذكر أن رئيس تيسلا إيلون ماسك نفى في مارس الماضي اتهامات التجسس عبر سيارات العلامة، مصرحاً: “إذا استخدمنا سياراتنا للتجسس في أي مكان في العالم، سيتم إغلاق مصانعنا وشركتنا بين ليلة وضحاها”.