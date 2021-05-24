دعاوى قضائية وسخرية.. أزمة "تسجيلات المافيا" بتركيا تتفاقم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الجدل مستمرة بالأوساط السياسية بتركيا حيال الفضائح التي كشف عنها زعيم المافيا التركية، وتورطت فيها قيادات بنظام أردوغان.

وفي أحدث تطور في هذا الصدد، رفعت نقابة المحامين بولاية إزمير، الإثنين، دعاوى جنائية ضد زعيم المافيا، سادات بكر، ووزيري الداخلية الحالي، سليمان صويلو، و الأسبق محمد آغار، وابنيهما أنغين صويلو، وطولغا آغار، فضلا عن أركان يلدريم نجل رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم.







وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، طالبت نقابة المحامين المذكورة في شكواها، المدعي العام بفحص مقاطع الفيديو التي بثها بكر، وكشف فيها عن تورط قيادات العدالة والتنمية في قضايا اغتصاب واتجار بالمخدرات.

النقابة ذكرت في بيان صادر عنها أن "فيديوهات زعيم المافيا بكر، تضم اعترافات بالغة الأهمية فيما يتعلق بعلاقات الدولة بالمافيا، لذا يجب أخذ هذه الاعترافات على محمل الجد وتقييمها من قبل القضاء، فرغم مشاهدة الفيديوهات ملايين المرات خلال شهر تقريبًا، لم يأمر رئيس بلادنا بالتحقيق فيها".

يلديم ينفي الاتهامات والمعارضة تسخر

في السياق نفسه خرج بن علي يلدريم، آخر رئيس للوزراء قبل تغيير نظام الحكم في تركيا لرئاسي في 2018، لينفي اتهام زعيم المافيا لنجله أركان يلدريم، بالتورط في قضايا تهريب مخدرات.

وزعم "يلديم الأب" أن تلك الاتهامات "محض افتراء وكذب"، مشددًا على رفضه لها.

والأحد، وفي مقطع فيديو جديد هو السابع من نوعه الذي ينشره على قناته بموقع "يوتيوب"، زعم "بكر" تورط أركان يلدريم، في تجارة الكوكايين بمساعدة وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو.

و قال زعيم المافيا: "اسمحوا لي أن أشرح لكم طبيعة تجارة الكوكايين في تركيا.. من ذهب إلى فنزويلا لإنشاء طريق للمخدرات؟ إنه أركان يلدريم نجل بن علي يلدريم".

وأضاف متسائلا: "لماذا لا يمكن ضبط الكوكايين؟ ولماذا لا يرتبط الكوكايين بأركان يلدريم؟ وأين محمد آغار من هذا (وزير الداخلية الأسبق)، إنه في قلب هذه الأحداث.. فلتلقوا نظرة على صداقة أركان يلدريم وسليمان صويلو، فلتلقوا نظرة على صداقتهما والموضوعات التي تدور حولهما".





وجاءت التصريحات الجديدة لزعيم المافيا حول تجارة المخدرات بعد أن قام وزير الداخلية صويلو بنشر صور له رفقة عدد من تجار المخدرات، خلال الأيام الماضية.

في المقابل رد رئيس الوزراء الأسبق، على جزئية سفر نجله إلى فنزويلا قائلا "ذهب ابني إلى فنزويلا، ليس كما ذكر بكر، بل أنه ذهب في يناير أو فبراير برفقة وفد رسمي، لتوزيع أقنعة طبية واختبارات فحص كورونا على المحتاجين، عندما زارت مجموعة الصداقة التركية فنزويلا".

على الصعيد نفسه سخرت المعارضة التركية من رد رئيس الوزراء الأسبق، إذ قال علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة تعليقًا على ذلك "أسأل رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أين الوثائق التي تثبت ذلك، يجب التحقيق في هذه الموضوعات من خلال تشكيل لجنة".

وتابع المعارض نفسه قائلا على سبيل التهكم :"أضحكني ما صرح به يلدريم. أتمنى لو لم يخرج.. كيف كان وضع كورونا في فنزويلا في ذلك الوقت، وبأي صفة أحضر الأقنعة لهم؟".

واستطرد قائلا :"جيرانك كانوا في حال أسوأ، لماذا فنزويلا؟ إذا حدث مثلما تقول، فتركيا ليست جمهورية الموز، والجمارك تستطيع أن تثبت ما تقول".

كشف المستور

وبدأ زعيم المافيا بكر منذ عدة أيام نشر فيديوهات له عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وجه فيها اتهامات لأسماء سياسية وقيادات حزبية معروفة في تركيا بالوقوف وراء أعمال غير قانونية، وأخرى تتعلق بانتهاكات وممارسات غير مشروعة.

وقبل عام غادر بكر الأراضي التركية لكنه أطلق تصريحات حول العلاقات المثيرة بين كل من السلطة والسياسة والمافيا والصراع الذي يدور حول مراكز القوى في البلاد، وذلك عقب عملية أمنية استهدفت 48 من رجاله في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفضح زعيم المافيا التركي هذا الصراع بالتأكيد على أنه من أجل الحصول على حصة الأسد من الأموال التي تأتي من تجارة النفط والغاز بل المخدرات والكوكايين.

وخلال سلسلة فيديوهات سابقة، أكد أن وزير الداخلية التركي الأسبق، محمد آغار، طلب منه قتل رجل مهم في قبرص، ثم أوكل سادات هذه المهمة لشقيقه أتيلا بكر، واصفا الوزير الأسبق بـ”رئيس الدولة العميقة المزور”.





كما تعهد زعيم المافيا التركية في تلك الفيديوهات بأنه سيزيح الستار عن “الأعمال القذرة” التي أقدم عليها مجموعة “البجع” الإعلامية التابعة لعائلة أردوغان، مثل تجارة الأسلحة في مناطق الصراع، وعلى رأسها سوريا.

اتهامات بكر طالت كذلك وزير الداخلية الحالي، صويلو، بعد أن عجز الأخير عن تحقيق وعوده للأول بحمايته وتأمين طريق عودته إلى تركيا وإيقاف القضايا المرفوعة ضده.

وقال إن سليمان صويلو هو من أبلغه بالعملية الأمنية المعدة ضده وضد رجاله في تركيا ليتمكن من الهروب إلى تركيا عبر المطار رغم محاولات وزير الخزانة والمالية السابق، براءت ألبيرق، صهر أردوغان، منع انطلاق طائرته في 2020.





ولفت إلى تناقضاته فيما يتعلق بوصفه “زعيم تنظيم إجرامي” رغم الامتيازات التي حصل عليها بفضله، منها تخصيص حرس رسمي له في رحلاته الخارجية.

كما ذكر بكر أن صويلو يراقب ويتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان.

بل وقال كذلك إن أنغين صويلو، نجل وزير الداخلية متورط في تجارة المخدرات.

اعتقالات وحظر

وردًا على تلك التطورات قامت السلطات التركية بحظر الوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بزعيم المافيا، سادات بكر بقرار من المحكمة.

على الصعيد نفسه، داهمت الشرطة التركية، منزلي الأخوين، سليمان وهادي أوزإيشيق، يُزعم أنهما قاما بدور وساطة، بين وزير الداخلية صويلو، وزعيم المافيا.





والثلاثاء الماضي، كان بكر قد قال إن سليمان وهادي، وهما إعلاميان، توسطا له عند وزير الداخلية للتغاضي عن التحقيقات المرفوعة ضده، وعقب نفيهما، نشر بكر تسجيلا للمكالمة معهما.

كما قامت الشرطة التركية، الأحد، باعتقال، أتيلا بكر، شقيق زعيم المافيا، في عملية أمنية بقضاء "فتحية" التابع لولاية موغلا، غربي تركيا.

أردوغان يتبرأ

في المقابل تبرأ أردوغان ونظامه من "المنظمات الإجرامية"، رغم العلاقات العلنية بين حزب العدالة والتنمية ومنظمات من هذا النوع، حيث سبق أن نظم سادات بكر العديد من المسيرات واللقاءات الجماهيرية لجمع الأصوات لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

بل سبق أن هدد زعيم المافيا باسم أردوغان المعارضين قائلًا: "سنسيل دماءهم مثل الأنهار ونعلق أجسادهم على أعمدة الإنارة في الشوارع".

وسادات بكر، مطلوب أمنيًا وفق نشرة حمراء عممتها السلطات التركية، منذ أكثر من عام، بتهم تتعلق بـ"الجريمة المنظمة" وتجارة وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى استهداف شخصيات أكاديمية ومدنية.

وعرف سادات بكر بقربه من الأوساط الحاكمة، سواء حزب العدالة والتنمية أو حليفه حزب الحركة القومية. وتوجد صور له تبرز تأييده لكلا الحزبين، إضافة إلى وجود صور له يرفع شعاري "الذئاب الرمادية" و"رابعة".