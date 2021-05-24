ما علاقة "حماس" بأزمة طائرة بيلاروسيا "راين إير"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط أزمة دبلوماسية وغضب أوروبي، ألقت بيلاروسيا باللوم على حركة "حماس" في تحويل مساء طائرة ركاب واعتقال معارض كان على متنها.

وأمس الأحد، دفعت بيلاروسيا بطائرة مقاتلة وأطلقت ما تبين أنه إنذار كاذب بوجود قنبلة وذلك لإجبار طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط، ثم اعتقلت صحفيا معارضا كان على متنها، مما فجر إدانات من أوروبا والولايات المتحدة.

وبررت سلطات بيلاروسيا، الإثنين، تحويل مسار الطائرة، بتلقيها تهديدا عبر رسالة إلكترونية منسوبة إلى حركة "حماس" الفلسطينية.



وتلا مدير النقل الجوي في وزارة النقل البيلاروسية أرتيم سيكورسكي ما قال إنه ترجمة إلى الروسية لرسالة بالانجليزية، جاء فيها: "نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة. نطالب بأن يكف الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإسرائيل"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وتابعت الرسالة "إذا لم تتم تلبية مطالبنا، فإن قنبلة ستنفجر (على متن طائرة راين اير) فوق فيلنيوس"، وهي مدينة تاريحية في ليتوانيا.

وبحسب مركز "فيسنا" لحقوق الإنسان، كان على متن الطائرة المدون رومان بروتاسيفيتش ، المطلوب دوليا من قبل النظام البلاروسي، وتم اعتقاله في مينسك بمجرد هبوط الطائرة.

وجرّ اعتقال المعارض البيلاروسي وتحويل مسار الطائرة، بيلاروسيا إلى أزمة دبلوماسية تتفاقم على مدار الساعة.

ومساء اليوم، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي في لندن للاحتجاج على إرغام طائرة الركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي المعارض.

وحمّل راب، الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو مسؤولية الحادثة التي وصفها بأنها "بغيضة" وتمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا أن لندن تدرس فرض عقوبات و"تنظر في كافة الاحتمالات الدولية".

الأكثر من ذلك أن راب قال أيضا "من الصعب الاعتقاد" أن موسكو لم تعط موافقتها على تحويل مسار طائرة "راين اير" إلى مينسك، ما يمكن أن يشعل أزمة جديدة بين روسيا والغرب.

وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إن " التفسيرات التي قدمتها الحكومة البيلاروسية حتى الآن عن الهبوط الإجباري لطائرة ريان اير في مينسك غير معقولة وغير جديرة بالمصداقية، ونحن بحاجة إلى توضيح لما حدث بالفعل على الطائرة وعلى الأرض".

وأوضح ماس أن وكيل الوزارة ميجويل برجر سيجري محادثة مع السفير البيلاروسي دنيس سيدورينكو" في وقت لاحق اليوم، بعد استدعائه إلى مقر الخارجية في برلين.

ومن المقرر أن يجري زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي، مساء اليوم الإثنين، مشاورات حول عواقب هذه الواقعة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الألمانية "من المتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروسيا"، مضيفة "على الطاولة، من بين تدابير أخرى، فرض عقوبات مستهدفة على الأشخاص المسؤولين عن الهبوط القسري للطائرة".

وفي وقت سابق اليوم، استدعى الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، سفير بيلاروس للتنديد بتحويل مسار طائرة "رايان إير"، كما اتخذت بلجيكا والتشيك نفس الخطوة، بشكل منفصل.

واليوم الإثنين، أعلن الناتو أن سفراء الدول الأعضاء في الحلف سيناقشون غدا الثلاثاء، واقعة إرغام طائرة "رايان إير" على الهبوط في بيلاروسيا.

ووصف الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج واقعة إجبار الطائرة على الهبوط، بأنها "خطيرة"، مطالبا بإجراء تحقيق دولي.