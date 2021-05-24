سوق السفر العربي: التوزيع العادل لـ اللقاح يدعم تعافي السياحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت،الإثنين، فعاليات النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العربي 2021، بعد ختام النسخة الحية من المعرض في دبي.

وأقيمت الأسبوع الماضي، النسخة الحية من المعرض، الذي يعتبر أضخم حدث للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط 2021، في مركز دبي التجاري العالمي.

وانطلق الحدث الافتراضي الذي يستمر على مدار 3 أيام، تحت الشعار نفسه "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة"، والذي يقام للمتخصصين في هذا القطاع الذين لم يتمكنوا من حضور شخصياً في النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي.

وشدد مشاركون على أهمية التوزيع العادل لـ اللقاح ما يدعم تعافي قطاع السياحة حول العالم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قدم تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، خلال الحدث الإفتراضي، تطلعات أكيدة حول تعافي صناعة الطيران.

وخلال محادثة افتراضية مع جون ستريكلاند مستشار الطيران المستقل الذي أجرى مقابلة حصرية من لندن قدم كلارك، رأيه في البداية حول الجدول الزمني لتعافي قطاع الطيران.

وقال كلارك، إن الوضع المثالي يتلخص في أن يتمكن برنامج اللقاح من التغلب على الفيروس بحلول خريف هذا العام لنحظى بذلك بالراحة، وليعود الطلب بعد ذلك بمعدل مذهل.



وأكد، أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ستستفيد من السفر داخل أوروبا والسوق المحلية الأمريكية والسوق المحلية الصينية كما أن رحلات السفر الدولية ستعود أيضاً بأعداد كبيرة.

واعتبر، أن المشكلة في هذا السيناريو ذات شقين، تتجسد بقدرة شركات الطيران على تلبية الطلب عند العودة، والشروط التي ستفرض للدخول إلى الدول المختلفة.

وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة أوضح كلارك، أنه رغم وجود قدر كبير من الطلب المكبوت فقد تكون هناك مثبطات أخرى أيضاً، قد يشعر بعض الركاب بالتوتر، والقلق، بشأن سلالات مختلفة من فيروس كورونا كما هو الوضع في الهند حيث أفاد كلارك، أنه يحدث تأثيراً مضاعفاً ضمن الاقتصاد العالمي.

وأضاف، أنه رغم أن شركات الطيران والمطارات عملت بجد "لتعقيم" إدارتها من أجل حماية المسافرين وتخفيف المخاطر من خلال البروتوكولات المفروضة فإن هذا وحده لن يكون كافياً.

وتابع" الأمر يتعلق بالكيفية التي ستكون عليها الأشهر الستة المقبلة.. موضحا" إذا قمنا بالعمل بشكل صحيح من خلال التوزيع العادل للقاح وأنظمة الاختبار المبسطة وجعلها أقل تكلفة فكل هذا سيساهم في تحقيق النظرية التي تقول إنه بحلول نهاية العام سنعود في مجال الأعمال التجارية إلى حد ما"

وحول السفر بغرض الأعمال، أوضح، أن السفر سيعود بغرض العمل إلى حد كبير لكن القطاعات ستتغير، وسيتعين على شركات الطيران التكيف مع الطبيعة المتغيرة للطلب.

ولفت أن القائمة الانتقائية المتاحة في درجة رجال الأعمال، والتي تضمن للمسافرين انتقاء واختيار المنتجات بنقاط مختلفة تتناسب مع الأسعار تعتبر فكرة ذكية.

وعندما سأل عن التوقعات على المدى الطويل في مجال سوق السفر أجاب كلارك، بتعليق مليء بالتحدي والإيجابية حيث قال: "مع مرور الوقت سيختفي كل ذلك ( يقصد فيروس كورونا)" وسيكون من الماضي".

وضمن برنامج فعاليات المعرض الافتراضي أجرى ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" جلسة حوار مع جون ستريكلاند أيضاً وسلط الضوء على القضايا ذات الأولوية ضمن أجندة ويلي والش وتحدث عن الكيفية التي يحتاج إليها اتحاد النقل الجوي الدولي من أجل رفع مستوى المشاركات واتساق التوجهات للسماح لشركات الطيران ببدء عملية التعافي.



كما عادت اليوم أيضاً قمة السياحة في المملكة العربية السعودية بنسختها الافتراضية ، ويسلط هذا الحدث الضوء بشكل أوسع على مستقبل المشهد الفندقي في المملكة العربية السعودية.

ومع ازدياد التفاؤل بتوقعات تعافي السياحة الطويلة الأمد أكثر من أي وقت مضى التقى عدد من القادة في الشركات الكبيرة ذات الثقل في صناعة الفنادق،

ومن ضمنهم مارك ويليس الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة "أكور"، وحسان الأحدب الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في "دور للضيافة"، وكريستوفر لوند مدير فنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "كوليرز إنترناشيونال" حيث ناقشوا الإمكانات الهائلة لمفاهيم الضيافة الجديدة، والمبتكرة التي تواكب الطلب والتغير السريع في التركيبة الديموغرافية للمسافرين.

وضمن الفعاليات الأخرى التي يشهدها الحدث الافتراضي للمعرض خلال هذا الأسبوع ستبحث قمة الصناعة الفندقية توجهات الضيافة مثل: العافية والصحة، والاستدامة.

وستشمل فعاليات اليوم الثالث من الحدث الافتراضي للمعرض يوم الأربعاء 26 مايو/ أيار الجاري، مناقشات هامة حول: السياحة الثقافية من أجل النمو والتكنولوجيا المسؤولة عن السفر، والسياحة بالإضافة إلى مؤتمر رابطة سفر الأعمال العالمية تحت عنوان "مستعدون للسفر الآمن".

كما تنعقد قمة الاستثمار السياحي التي ينظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي افتراضياً في 27 مايو/ أيار الجاري.