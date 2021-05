فورد F-150 لايتنينج 2022 تحصل على إصدار برو التجاري “أسعار ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن إصدار تجاري جديد لـ F-150 لايتنينج 2022 الكهربائية الجديدة باسم “برو” بسعر يبدأ من 40,000 دولار (150,000 ريال) قبل الدعم الحكومي للكهرباء.

ويأتي إصدار “برو” بمحركين كهربائيين بقوة 426 حصان وعزم 1051 نيوتن متر ودفع كلي، مع بطارية ليثيوم أيون قياسية بمدى 370 كيلومتر للشحنة.

ويمكن اختيار فئة أعلى في المجال بسعر 50,000 دولار (187,000 ريال) وقوة 563 حصان ومدى 483 كيلومتر، مع نفس العزم 1051 نيوتن متر، كما بالإمكان اختيار حزمة سحب “ماكس” الإضافية لتحسين معدل السحب الأقصى إلى 4500 كيلوجرام.

وصرحت فورد إن استخدام F-150 لايتنينج برو الكهربائية سيؤدي لتوفير 40% من تكاليف الوقود والصيانة على مدار 8 أعوام مقارنة بـ F-150 مزودة بمحرك 2.7 لتر إيكوبوست.. وسيبدأ توصيلها في الربيع القادم.

