تعرف على متطلبات استخراج رخصة قيادة خاصة بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن اشتراطات حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة سيارة خاصة.
وأوضحت إدارة المرور أن متطلبات إصدار رخصة قيادة خاصة تتلخص فيما يلي:
- إتمام سن الـ 18.
- أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها.
- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
- اجتياز اختبار القيادة.
- دفع الرسوم.
- تسديد المخالفات – إن وجدت.
- لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية رخصة القيادة.