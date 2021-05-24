تجربة قيادة هيونداي توسان 2022 “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي توسان 2022 هي اس يو في جديدة كلياً يقدمها صانع السيارات الكوري الجنوبي بالسوق السعودي عبر وكلائه الثلاثة الناغي والوعلان والمجدوعي، والتي تتمتع بتصميم خارجي مثير للإعجاب، ومقصورتها تأتي بمزايا استثنائية من بينها الرحابة والتنوع بالاستخدام.

التصميم الخارجي

من الخارج، تغيرت السيارة كثيراً، ونلاحظ ذلك على الواجهة الأمامية، حيث يُضفي التصميم الأمامي المبتكر بأناقتة الرياضية جمالاً يوحي بالتقنية العالية، فنرى المصابيح الأمامية والمصابيح النهارية ليد، مع حساسات أمامية ونسافات بالأسفل.

ومن الجانب، تأتي السيارة بجنوط ألمنيوم 17 أو 18 أو 19 بوصة، ومرايا جانبية بتحكم كهربائي قابلة للطي مع إشارة انعطاف، وعوارض سقف، وفي الخلف، نجد كشافات الضباب الخلفية، وجناح خلفي مع مصباح توقف علوي ليد، ونجد حساسات بالخلف ونسافات بالأسفل أيضاً، وصندوق الأمتعة يُفتح إلكترونياً يسع جميع أغراضك مع غطاء للأمتعة.

التصميم الداخلي

تتميز المقصورة برحابتها وراحتها بفضل مقاعد الجلد مع ذاكرة لمقعد السائق وتحكم كهربائية وتهوية للمقاعد الأمامية، والمقود المغطى بالجلد حسب الفئه، والمقود أيضاً يُمكن التحكم فيه كهربائياً ويتحرك لأعلى وأسفل وللأمام والخلف، مع مصابيح داخلية ليد، ومرايا ذاتية التعتيم، بالإضافة إلى مُكيف الكتروني مع فتحات خلفية، وسقف بانورامي يعطي رحابه للركاب.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي مجهزة بالعديد من التقنيات، مع شاشة ملاحة لمسية مقاس 10.25 بوصة تدعم كاربلاي، وشاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة عالية الوضوح، ويتوفر في الفئة العليا نظام صوتي بوز، ونظام الدخول الذكي مع زر تشغيل وإطفاء المحرك، وشاحن لاسلكي لهاتفك الذكي، مع ميزة إزالة الضباب إلكترونياً.

مزايا السلامة

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

وسائد هوائية للسائق والراكب مع وسائد وستائر جانبية

فرامل مانعة للانغلاق، مع توزيع قوة الفرامل، ومساعد الفرامل

نظام التحكم بالثبات

نظام التحكم في الالتصاق الناشئ عن التسارع

نظام قياس ضغط الكفرات

نظام تفادي الاصطدام في النقاط العمياء مع شاشة مراقبة النقطة العمياء

مساعد عدم الخروج عن المسار مع نظام المحافظة على المسار

نظام مانع الاصطدام الأمامي “مشاة ومركبات ودراجات”

نظام تفادي الاصطدام الأمامي “المراوغة”

كاميرات رؤية محيطية

حساس المقاعد الخلفية

مثبت سرعة ذكي

المحرك والأداء

تتوفر السيارة بثلاثة خيارات للمحرك:

الأول محرك سمارت ستريم 2.0 لتر بنظام حقن متعدد النقاط بقوة 156 حصان يتصل بقير اوتوماتيك بست سرعات.

الثاني محرك سمارت ستريم 1.6 لتر تيربو بنظام حقن مباشر بقوة 180 حصان يتصل بقير اوتوماتيك بسبع سرعات.

الثالث محرك سمارت ستريم 2.5 لتر بنظام حقن مباشر بقوة 190 حصان يتصل بقير اوتوماتيك بثمان سرعات.

السعر والضمان

وفي الختام، تأتي السيارة بضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً، وبالنسبة للأسعار شامل الضريبة واللوحات: