مواصفات وسعر سيارة سيات ليون الجديدة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة سيات في مصر الطراز الأحدث من نسخة "ليون" الشهيرة الذي تميز بمواصفات استثنائية.

وسيات ليون من السيارات الهاتشباك متوسطة الحجم بشكل رياضي، وهي من أفضل السيارات ذات التصميم الخارجي المميز، وأيضا لها مواصفات داخلية رائعة.

فيما يلي نستعرض معكم مواصفات ومميزات الطراز الجديد من ليون وأسعارها بمصر.





المواصفات

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وتبلغ قوة المحرك 110 أحصنة.

أقصى عزم للسيارة يبلغ نحو 155 نيوتن.

تتمتع بـ4 ناقلات حركة أوتوماتيكي و4 سيلندرات و16 صبابة.

السيارة تعمل بنظام الحقن الإلكتروني للوقود.



تستهلك ما بين 6.7 و7.2 لتر من الوقود لكل 100 كم.

بها نظام ABS الذي يضمن ثبات السيارة، وعدم انزلاقها في المرتفعات.

تمتع بنظام EBD الذي يساعد على توزيع الفرامل لجميع أجزاء السيارة بشكل متساوٍ.

مساحة الحقيبة الخلفية تبلغ نحو 340 لترا.

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مميزات

التصميم الداخلي للسيارة جاء باللون الأسود مع تصميم للكونسول باللون الفضي من الكروم.

تشمل السيارة على مصابيح LED أمامية ومزودة من الخلف بمصابيح LED جديدة بشريط إضاءة بطول غطاء الحقيبة الخلفية.

لوحة عدادات قيمة 10.25 بوصة، وشاشة بمقاس 8.2 بوصة.

مكيف يعمل بالريموت كنترول، نوافذ كهربائية خلفية ومقاعد كهربائية، وتتميز بجنوط بشكل مميز وأنيق.

زيادة في المساحة الداخلية وخاصة في الخلف مما يجعلها أكثر راحة في الجلوس.

مرايا جانبية قابلة للطي ونظام للتحكم بالزوايا في اتجاهات المرايات.

مقاعد جلدية بنوع من الجلد عالي الجودة.

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أسعار

وذكر موقع" yallamotor" أن سعر سيارة سيات ليون لعام 2021 نحو 389.900 ألف جنيه.