دودج تسعى لإعادة ابتكار السيارات العضلية استعداداً للعصر الكهربائي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحتفظ السيارات العضلية الأمريكية بمكانة أيقونية في قلوب الكثير من عشاق السرعة والأداء، وإن تراجعت مبيعاتهم في الأعوام الأخيرة لأسباب متعددة تشمل رواج فئات أخرى في الأسواق وصرفيات وقودهم السيئة عادة واتجاه الصناعة نحو الكهرباء.

كيف ستتعامل شركات السيارات العضلية مثل دودج مع عصر الكهرباء؟.. هو سؤال محوري أجاب عليه رئيس مبيعات دودج، مات مكلير بالتالي: “الجميع يعلم أن كهربة السيارات حتمية.. وهدفنا إعادة ابتكار السيارات العضلية لتناسب التوجه الجديد في الصناعة”.

وأردف مكلير: “ولكن حتى هذا التغيير، سنحتفل بمحركاتنا الحالية في صيحتها الأخيرة قبل التحول الكهربائي”.

وقد أكد مكلير أن دودج جادة في الاحتفاظ بروح ومتعة السيارات العضلية حتى مع تقديم المحركات الهجينة والكهربائية.. متعهدًا أن “البدائل ستكون أكثر تشويقاً وإثارة بكثير”.

