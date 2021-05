تويوتا لاندكروزر تحصل على تعديلات عسكرية بدروع مقاومة للقنابل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مؤخراً عدة إصدارات معدلة عسكرية من جنوب أفريقيا لتويوتا لاندكروزر، آخرهم إصدار جديد من شركة SVI بداخلية 8 مقاعد.

أهم ميزة في السيارة هي دروعها الفولاذية الخارجية التي توفر حماية ممتازة من مستوى BR6 المقاوم لرصاص الأسلحة الرشاشة، مع إمكانية تحديث الدروع لمستوى BR7 للحماية من القنابل والألغام.

السيارة مبنية على لاندكروزر فئة 70 وتتوفر بنسخ مدنية أو عسكرية أو للشرطة بتعديلات مخصصة حسب مهمة السيارة، كما حصلت على تعديلات عميقة لنظام التعليق لتحسين إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة.

وتأتي السيارة المعدلة بمحرك 4.5 لتر تيربو ديزل 8 سلندر بقوة 202 حصان وعزم دوران 430 نيوتن متر، ويبدأ سعرها من 128,000 دولار، ما يعادل 479,000 ريال.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin