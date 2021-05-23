مبيعات السيارات الهجينة للكزس تتعدى 2 مليون نسخة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لكزس اليوم إن مبيعات سياراتها الهجينة تجاوزت الـ 2 مليون نسخة حول العالم بحلول نهاية أبريل 2021.

وقد بدأت رحلة لكزس مع السيارات الهجينة في 2005 مع طرح سيارة RX400h الرائدة في فئة الهايبرد الفاخرة، مع استمرار تطور تقنيات لكزس في المجال لتحقيق هدف الجمع بين تجربة القيادة الرياضية وصرفية الوقود الممتازة.

وتقدم لكزس حالياً 9 موديلات هجينة مختلفة في 90 دولة حول العالم، مع وصول المبيعات الهجينة إلى 33% من مجمل المبيعات العالمية للعلامة في 2020.

وقد ساهمت سيارات لكزس الهجينة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 19 مليون طن، ما يعادل انبعاثات 300,000 سيارة سنوياً على مدار 15 عاماً.

وتنوي لكزس تقديم نسخ هجينة بالقابس أو كهربائية لجميع موديلاتها بحلول 2025، مع توقعها بتفوق المبيعات الهجينة والكهربائية على مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي بحلول نهاية العقد الحالي.