شرطة دبي تضم “جينيسيس GV 80” إلى أسطول سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عززت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة أسطول سياراتها بضم سيارة “جينيسيس GV 80 – 2021” أولى طرازات “GV 80” وأول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة التجارية.

وقال العميد الدكتور “محمد الرزوقي” مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي: “نحرص في شرطة دبي على ضم أحدث الطرز إلى أسطولنا من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملنا لتحقيق أهداف شرطة دبي وبسط الأمن والسلامة في الإمارة”.

وأضاف: “ونثق أن هذه السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل”، وقد تم ضم هذه السيارة إلى أسطول سيارات شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الإمارات.