تعرف على الإجراءات الصحية الجديدة للقادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة عبر الجسر.

وأوضحت المؤسسة تفاصيل تحديث الإجراءات الصحية، وتأتي كما يلي:

أولا: المواطنين والمواطنات:

لا يتطلب تقديم شهادة فحص ( PCR ) عند القدوم. المحصنين لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عام ، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص ( PCR ) في اليوم السادس ، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

ثانيًا: زوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناؤها والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم:

تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة ، يستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات. المحصنين لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عام ، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص ( PCR ) في اليوم السادس ، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

ثالثًا: يسمح للمحصنين فقط من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة ( عمل أو زيارة أو سياحة مع تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة.

رابعًا: سائقي الشاحنات ومساعديهم، لا يطلب منهم تقديم شهادة فحص ( PCR ) قبل المغادرة إلى المملكة ولا يطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

خامسًا: الممارسين الصحيين في حال عدم التحصين:

يطبق على العاملين في القطاع الحكومي ( الصحة – الحرس الوطني – الدفاع – التعليم – وما في حكمهم ) الحجر الصحي في مقر السكن مع فحصين ( PCR ) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع. يطبق على العاملين في القطاع الخاص الحجر الصحي المؤسسي مع فحصين ( PCR ) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتطلب من جميع المسافرين والقادمين متابعة التحديثات بهذا الشأن وفق ما يصدر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.