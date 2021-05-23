أوبل تدخل عصر الهيدروجين.. 7 شركات تسابق الزمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت أوبل الألمانية لركب المصنعين في سباق تصنيع سيارات تعتمد على الهيدروجين كوقود بديل للوقود التقليدي والبطاريات الكهربائية.

وكشفت أوبل عن نسخة جديدة من سياراتها تعتمد على وقود الهيدروجين، وتحمل الاسم Vivaro-e Hydrogen مع مدى سير يبلغ 400 كلم.



ويعد استبدال البنزين والديزل بالهيدروجين هو أحد الحلول لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الطريق، فبدلا من البطارية توجد خلية تتفاعل مع الهيدروجين فتولد الكهرباء والماء.

وأوضحت شركة تصنيع السيارات الألمانية أن سيارتها الخدمية الجديدة والمعتمدة على وقود الهيدروجين في 3 خزانات بالجزء السفلي سعة 700 بار يستغرق ملؤها بالوقود حوالي 3 دقائق فقط، بعدها تصل إلى مدى السير 400 كلم.

وتوفر السيارة الجديدة سعة 6.1 متر مكعب، كما تتوفر بطولي 4.96 أو 5.30 متر. ويبلغ الحمل الصافي للسيارة 1100 كجم. ويولد النظام قوة 45 كيلوواط، كما يتم دعمه من بطارية ليثيوم أيون 10 كيلوواط ساعة، والتي تكفي السيارة لقطع مسافة 50 كلم معتمدة عليها فقط.

ومن المقرر طرح السيارة Vivaro-e Hydrogen الجديدة في الأسواق خلال وقت لاحق من العام الجاري.

ولا يعتبر الهيدروجين وقود نظيف حلا ليس فقط بالنسبة لسيارات الركوب وإنما أيضا للشاحنات والمركبات التجارية.

يذكر أن السيارات الهيدروجينية تعمل على أساس توليد الكهرباء نتيجة اندماج الهيدوجين بالأوكسجين بحيث لا يزيد العادم في هذه الحالة عن بخار الماء.

هوندا

وأوبل ليست الشركة الوحيدة التي كشفت عن تحويل سياراتها للعمل بخلية الوقود ولكن نهاية أبريل/نيسان الماضي أعلنت هوندا اليابانية اعتزامها وقف إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي بحلول 2040 ليقتصر إنتاجها على السيارات الكهربائية، سواء التي تعمل ببطاريات الليثيوم المؤين أو بخلايا الوقود.

وتعتزم هوندا الوصول بحصة السيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود إلى 40% من إجمالي مبيعاتها من السيارات في أمريكا الشمالية بحلول 2030 ثم إلى 80% من المبيعات عام 2035 وأخيرا 100% من المبيعات عام 2040.

وتأتي خطة هوندا لوقف إنتاج السيارات التقليدية رغم أنها لا تبيع حاليا أي سيارات كهربائية في أمريكا الشمالية ولديها في هذه السوق سيارة واحدة تعمل بخلايا الوقود. ولكن نظرا لأن مدى هذه السيارة لا يزيد على 89 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة التزود بغاز الهيدروجين، فإن مبيعاتها في السوق كانت محدودة.

تويوتا

وفي يونيو/حزيران 2020، أطلقت تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية شراكة جديدة في مشروع مشترك من أجل إنشاء "مجتمع قائم على الهيدروجين" في الصين، على أساس الاستخدام الواسع النطاق لمركبات خلايا الوقود.

ويضم تحالف تويوتا في الصين 5 شركات صينية، وهي بكين أوتوموبيل ووركس ومجموعة تشاينا أف.أي.دبليو غروب وبكين سينو هيتيك ومجموعة جوانجشو أوتوموبيل غروب ودونجفنغ موتور.

وكانت تويوتا واحدة من أكبر الداعمين لخلايا الوقود بين شركات صناعة السيارات العالمية، حيث تراهن على أنها يمكن أن تصبح مصدرا للطاقة للسيارات الكهربائية على قدم المساواة أو حتى أفضل من البطاريات.

وترى تويوتا أن خلايا الوقود ستصبح مصدرا مهما للسيارات الكهربائية على قدم المساواة أو حتى أفضل من البطاريات، وتؤكد الشراكة الجديدة اهتمام تويوتا المستمر بخلايا الوقود، وخاصة للتطبيقات التجارية مثل الحافلات والشاحنات.

وعرضت الشركة خلال معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد الذي عقد بمدينة شنغهاي في نوفمبر الماضي لسيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين من طراز تويوتا ميراي.

مرسيدس

وانضمت شركة مرسيدس الألمانية قبل 3 أعوام تقريبا إلى ركب المصنعين الذين دخلوا في سباق إلى منصة تصنيع سيارات خلايا الوقود بشكل قياسي.

وأطلقت العلامة الفاخرة، التي تعتبر أحد أبرز الصانعين على مستوى العالم، قبل فترة وجيزة أيقونتها جي.أل.سي فيول سيل الجديدة، وهو أول نموذج تصنعه الشركة يعمل بخلايا الوقود وكانت قد كشفت عنه في سبتمبر 2017.

وتختلف سيارة مرسيدس عن منافساتها في عدم الاعتماد فقط على خلايا الوقود، والتي تبلغ بالمركبة مدى سير يبلغ 447 كليومترا، بل تم تصميم جي.أل.سي فيول سيل كموديل هجين يسمح بشحن البطارية عبر مخارج الكهرباء المنزلية، لتوفير مدى سير إضافي يقدر بنحو 49 كيلومترا.

أودي

وسبقتها لهذا المضمار شقيقتها أودي العريقة بعد أن أعلنت أنها تقدمت خطوات نحو إتمام عملية ابتكار أول مركبة للشركة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، لتفتح بذلك باب المنافسة على مصراعيه.

جنرال موتورز

وكانت شركة جنرال موتورز أول مُصنّع في الولايات المتحدة يعلن عن استخدامه لهذه التكنولوجيا، إذ كشف مارك روس رئيس منتجات الشركة في شهر يناير/كانون الثاني 2016 أنهم وقعوا عقدا مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لمدة عامين لتزويدها بسيارات تعمل بخلايا الوقود.

هيونداي

ومنتصف العام الم الماضي، افتتحت شركة هيونداي محطة شحن للسيارات الهيدروجينية العادية والتجارية في مصنع جونجو على بعد 240 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وتعتبر المحطة الجديدة هي محطة الشحن التاسعة للشركة ولكنها الأولى لسيارات الركاب، حيث كانت المحطات السابقة للشاحنات التجارية فقط، حيث تعتبر هيونداي نيكسو هي أول سيارة ركاب هيدروجينية.

كوريا الجنوبية

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أنها ستقوم بالتشغيل التجريبي للسيارات حتى عام 2022، ثم ستخطط بعدها لتوسيع إمدادات المركبات الهيدروجينية والتي ستضم سيارات الركاب والمركبات التجاربة ووسائل النقل العام والثقيل مستقبلا.

وتتوقع وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن تلعب سيارات الأجرة التي تعمل بالهيدروجين دورا مهما في استقطاب الراغبين في شراء سيارات خاصة من هذا النوع، بعد أن تتاح للمواطنين فرصة التحقق من أمن السيارة وصداقتها للبيئة بعد تجربتها بشكل مباشر.

وكالة الطاقة الدولية

وتزايد الإجماع الدولي على فوائد الهيدروجين، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي يؤكد أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من القطاعات المختلفة.

ويعتبر وقود الهيدروجين مصدرا جيدا للطاقة منخفضة الكربون، وقالت الوكالة إنه ينبغي على العالم مواجهة التحديات التي تعرقل تعزيز استخدام الهيدروجين باعتباره مصدرا محتملا للطاقة خاليا من الانبعاثات.

وعدد تقرير وكالة الطاقة الدولية التحديات التي تواجه فرص الاستفادة من الهيدروجين كمصدر للطاقة، مثل التلوث وارتفاع التكلفة، علاوة على أن غاز الهيدروجين نفسه متطاير وسريع الاشتعال.

ويقول المتخصصون إن السيارات التي تعمل بتقنية خلايا الوقود لا ينبعث منها أي من أنواع التلوث، وهي تعمل على الطاقة التي تنشأ عند اتحاد الهيدروجين المُخزّن كوقود مع أكسجين الهواء لتكوين المياه.

ووفق الخبراء، تعد خلايا وقود الهيدروجين، الطاقة الأكثر كفاءة اليوم، لأنها تعمل بصفة مستمرة بحيث لا يسبب فقدانا للطاقة. ولكن من أجل تحقيق الاستفادة منها أكثر ما يمكن لا بدّ من مواصلة دراسة بعض القضايا، ولعل عملية تخفيض التكلفة من أكبر هذه التحديات.