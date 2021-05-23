مرسيدس تطلق مايباخ S.. إليك الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق نسخة مايباخ" Maybach" من الفئة S بسعر يبدأ من 164.6 ألف يورو.

وتتميز السيارة الفاخرة بالعديد من سمات الفخامة من خلال التصميم الأمامي المطعم بحليات الكروم، والعجلات الخاصة، وتوقيع النسخة على العمود C، كما يتوفر للسيارة طلاء ثنائي اللون.



وتقف السيارة على قاعدة عجلات تزيد في الطول 18 سم عن أطول نسخ الفئة S العادية، كما يبلغ طولها حوالي 5 متر ونصف.

كما تتمتع السيارة بأسطح خشبية فاخرة مع نظام صوتي فائق رباعي الأبعاد، كما توفر مساحة مريحة لعمل رجال الأعمال والراحة، ونظام إضاءة متوائم، وستارة على السقف البانورامي، وشاشتين قياس 11.6 بوصة.

ويتولى دفع السيارة محرك V8 سعة 4.0 لتر وبقوة 530 حصانا أو محرك V12 سعة 6.0 لتر وبقوة 612 حصانا/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تتسارع بها السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية. وتتجه القوة في كلتا الحالتين إلى عجلات السيارة الأربع، كما تعتمد السيارة على توجيه على الأربع عجلات.

النسخة الكهربائية

ومن الفئة S الفارهة كشفت مرسيدس النقاب في 20 أبريل/ نيسان الماضي، النقاب عن سيارتها EQS، التي تعد النسخة الكهربائية من سيارة الفئة S الفارهة، والمتوقع طرحها بسعر يبدأ من 100 ألف يورو تقريبا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تمتاز بمدى سير يبلغ 770 كلم بفضل بطارية سعة 110 كيلوواط ساعة. وتظهر السيارة بطول 5.21 متر، بينما تسع 1770 لترا من الأمتعة.

ويضم برنامج دفع السيارة محرك بقوة 245 كيلوواطا/333 حصانا، يدفع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.2 ثانية، كما تتوفر نسخة أخرى بقوة 385 كيلوواطا/524 حصانا.

وتتسارع النسخة الأقوى من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.3 ثانية فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 210 كلم/س، وهي نفس القيمة للنسخة الأولى.

وحصلت السيارة على خدمات الشاشة المبتكرة والمعروفة باسم Hyper-Screen، والتي تمتد على عرض قمرة القيادة بالكامل، مع شاشة كبيرة خلف المقود وشاشتين لمسيتين بالكونسول الأوسط. ويتمتع ركاب السيارة بخدمات نظام الملتيميديا MBUX مع تعزيز من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتم تزويد السيارة أيضا بنظام توجيه المحور الخلفي، وشاشة هيد أب مع رسوم متحركة، ونظام تحكم ذكي للحفاظ على حارة السير ومسافة الأمان.